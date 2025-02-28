https://ria.ru/20250228/amerikantsy-2002274330.html

Американцы из-за дефицита начали покупать имитации пасхальных яиц

Американцы из-за дефицита начали покупать имитации пасхальных яиц - РИА Новости, 28.02.2025

Американцы из-за дефицита начали покупать имитации пасхальных яиц

Американцы на фоне дефицита куриных яиц и высоких цен на них присматриваются к Пасхе к покупке имитаций из пластика, дерева и гипса, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:24:00+03:00

2025-02-28T17:24:00+03:00

2025-02-28T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американцы на фоне дефицита куриных яиц и высоких цен на них присматриваются к Пасхе к покупке имитаций из пластика, дерева и гипса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные по продажам. По данным телеканала, несмотря на то, что "цены на яйца взлетели до небес", некоторые производители наборов для творчества считают украшение яиц неотъемлемой традицией, от которой мало кто из семей захочет отказаться, даже если им придется ограничить себя в покупке яиц. "Сеть магазинов товаров для творчества Michaels прогнозирует, что покупатели выберут продукцию, вдохновленную яйцами. Компания сообщила NBC, что 43% от общего объема продаж на Пасху уже в этом году приходятся на гипсовые, пластиковые и крафтовые яйца", - говорится в сообщении телеканала. Согласно отчету министерства сельского хозяйства США, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост в 8,4%. Министр ведомства Брук Роллинз заявила, что США рассмотрят возможность временного импорта куриных яиц. Отмечается, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году. Ранее телеканал ABC сообщал, что сети ресторанов быстрого питания в США стали повышать цены на блюда из яиц из-за дефицита этого продукта в стране и проблем с поставками.

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в мире, сша, nbc, пасха