Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 28.02.2025 (обновлено: 17:19 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/abkhaziya-2002244215.html
В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву
В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву - РИА Новости, 28.02.2025
В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву
Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:53:00+03:00
2025-02-28T17:19:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
сухум
михаил мурашко
бадра гунба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002234321_4:0:841:471_1920x0_80_0_0_358097d73823218ce77cfe32599002eb.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Сегодня из Сухума в Москву спецбортом МЧС эвакуированы шесть человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении. В ходе профилактических осмотров, организованных российскими специалистами для детей Абхазии, которые проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на встрече министра здравоохранения России Михаила Мурашко и абхазского политика Бадры Гунбы, у ряда маленьких пациентов были выявлены заболевания, вылечить которые могут специалисты федеральных медицинских центров в Москве, пояснили в пресс-службе. Так, девочка семи лет пройдет лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, будет госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, уточнили в министерстве. Также в Москву на лечение спецбортом из Сухума направлены четверо взрослых, двое из них пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко: это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника, пояснили в пресс-службе. Один взрослый пациент, пострадавший в ДТП, с множественными травмами будет госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. Еще один пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского Минздрава России, добавили в пресс-службе. "Перед вылетом все пациенты были осмотрены врачами, в полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России. Полет пациенты перенесли удовлетворительно", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
россия
москва
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие спецборта МЧС России в аэропорт "Жуковский" из Абхазии
Кадры прибытия спецборта МЧС России в аэропорт «Жуковский» из Абхазии.
2025-02-28T15:53
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002234321_108:0:736:471_1920x0_80_0_0_ee456ff4167c92b724abd349d1d94300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, сухум, михаил мурашко, бадра гунба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Сухум, Михаил Мурашко, Бадра Гунба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву

Минздрав: на лечение из Абхазии в Москву привезли 6 человек, в том числе 2 детей

© МЧС России/Telegram Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
 Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© МЧС России/Telegram
Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Сегодня из Сухума в Москву спецбортом МЧС эвакуированы шесть человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
В ходе профилактических осмотров, организованных российскими специалистами для детей Абхазии, которые проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на встрече министра здравоохранения России Михаила Мурашко и абхазского политика Бадры Гунбы, у ряда маленьких пациентов были выявлены заболевания, вылечить которые могут специалисты федеральных медицинских центров в Москве, пояснили в пресс-службе.
Так, девочка семи лет пройдет лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, будет госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, уточнили в министерстве.
Также в Москву на лечение спецбортом из Сухума направлены четверо взрослых, двое из них пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко: это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника, пояснили в пресс-службе.
© МЧС России/Telegram Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
 Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© МЧС России/Telegram
Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Один взрослый пациент, пострадавший в ДТП, с множественными травмами будет госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. Еще один пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского Минздрава России, добавили в пресс-службе.
"Перед вылетом все пациенты были осмотрены врачами, в полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России. Полет пациенты перенесли удовлетворительно", - подчеркнули в министерстве.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
23 февраля, 16:53
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваСухумМихаил МурашкоБадра ГунбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала