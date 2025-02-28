В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву
Минздрав: на лечение из Абхазии в Москву привезли 6 человек, в том числе 2 детей
© МЧС России/Telegram Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
В ходе профилактических осмотров, организованных российскими специалистами для детей Абхазии, которые проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на встрече министра здравоохранения России Михаила Мурашко и абхазского политика Бадры Гунбы, у ряда маленьких пациентов были выявлены заболевания, вылечить которые могут специалисты федеральных медицинских центров в Москве, пояснили в пресс-службе.
Так, девочка семи лет пройдет лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, будет госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, уточнили в министерстве.
Также в Москву на лечение спецбортом из Сухума направлены четверо взрослых, двое из них пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко: это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника, пояснили в пресс-службе.
© МЧС России/Telegram Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Один взрослый пациент, пострадавший в ДТП, с множественными травмами будет госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. Еще один пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского Минздрава России, добавили в пресс-службе.
"Перед вылетом все пациенты были осмотрены врачами, в полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России. Полет пациенты перенесли удовлетворительно", - подчеркнули в министерстве.
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