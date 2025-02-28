https://ria.ru/20250228/abkhaziya-2002244215.html

В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву

В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву - РИА Новости, 28.02.2025

В Минздраве рассказали о пациентах из Абхазии, доставленных в Москву

Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T17:19:00+03:00

здоровье - общество

россия

москва

сухум

михаил мурашко

бадра гунба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, эвакуированы спецбортом МЧС из Сухума в Москву для лечения, полет пациенты перенесли удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Сегодня из Сухума в Москву спецбортом МЧС эвакуированы шесть человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении. В ходе профилактических осмотров, организованных российскими специалистами для детей Абхазии, которые проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на встрече министра здравоохранения России Михаила Мурашко и абхазского политика Бадры Гунбы, у ряда маленьких пациентов были выявлены заболевания, вылечить которые могут специалисты федеральных медицинских центров в Москве, пояснили в пресс-службе. Так, девочка семи лет пройдет лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, будет госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, уточнили в министерстве. Также в Москву на лечение спецбортом из Сухума направлены четверо взрослых, двое из них пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко: это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника, пояснили в пресс-службе. Один взрослый пациент, пострадавший в ДТП, с множественными травмами будет госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. Еще один пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского Минздрава России, добавили в пресс-службе. "Перед вылетом все пациенты были осмотрены врачами, в полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России. Полет пациенты перенесли удовлетворительно", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

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москва

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие спецборта МЧС России в аэропорт "Жуковский" из Абхазии Кадры прибытия спецборта МЧС России в аэропорт «Жуковский» из Абхазии. 2025-02-28T15:53 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, москва, сухум, михаил мурашко, бадра гунба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей