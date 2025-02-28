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Из Сухума в Москву доставили шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Из Сухума в Москву доставили шестерых тяжелобольных жителей Абхазии - РИА Новости, 28.02.2025
Из Сухума в Москву доставили шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:12:00+03:00
2025-02-28T15:12:00+03:00
2025-02-28T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. "Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Санитарным рейсом в Москву доставлены шестеро жителей Абхазии, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Среди прибывших в Москву пациентов - двое детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что заболевания у маленьких пациентов были выявлены в ходе недавно организованных российскими врачами профессиональными осмотров. Все они нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Во время полета пациентов сопровождали четыре реанимационные бригады МЧС и Минздрава. Для транспортировки пострадавших из Сухума в Москву самолет был оснащен специализированными медицинскими модулями. Все доставленные в Москву направлены в лечебные учреждения столицы, где им будет оказана вся необходимая помощь, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html
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Прибытие спецборта МЧС России в аэропорт "Жуковский" из Абхазии
Кадры прибытия спецборта МЧС России в аэропорт «Жуковский» из Абхазии.
2025-02-28T15:12
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РИА Новости
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здоровье - общество, москва, россия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Сухум, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Сухума в Москву доставили шестерых тяжелобольных жителей Абхазии
Самолет МЧС доставил из Сухума в Москву шестерых тяжелобольных жителей Абхазии