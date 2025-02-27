Не пережили внезапный успех: юные звезды, закончившие слишком рано
© Getty Images / MediaPunchМаколей Калкин на репетиции 48-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус"
© Getty Images / MediaPunch
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Когда слава приходит в детстве, она может стать билетом в большое будущее. Или гирей, которая утянет на дно. Эти юные таланты вспыхнули ярко, но не все смогли удержаться на плаву. Одни сломались под грузом невостребованности, другие — под ударами собственных демонов.
Алексей Фомкин
1969–1996
Коля Герасимов из культовой "Гостьи из будущего" — мальчик, которого обожали миллионы советских школьников. Алексей Фомкин ворвался в кино с эпизодов "Ералаша", а в 1985-м режиссер Павел Арсенов вручил ему билет в большое кино. Роль сделала его кумиром, но стала и началом конца.
© Киностудия им. М. Горького (1984)Кадр из фильма "Гостья из будущего"
© Киностудия им. М. Горького (1984)
Кадр из фильма "Гостья из будущего"
Съемки вытеснили школу: вместо аттестата — справка. После армии режиссеры забыли про Фомкина. Короткий эпизод работы во МХАТе закончился увольнением за прогулы и алкоголь. Уехал к бабушке в деревню, жил на ее пенсию, потом женился и перебрался во Владимир. В 26 лет — пожар в квартире друзей после посиделок. Алексей задохнулся.
Сойер Свитен
1995–2015
Джеффри Бэрон из "Все любят Рэймонда" — мальчик, чья улыбка украшала девять сезонов ситкома. Сойер Свитен снимался с братом-близнецом и сестрой, создавая на экране уют семейных вечеров. Но в 2015-м идиллия разлетелась в щепки: парень выстрелил себе в голову. Ему было 19.
© Getty Images / Michael KovacАктеры Сойер Суитен, Мэдилин Суитен и Салливан Суитен присутствуют на 8-й ежегодной церемонии вручения премии TV Land Awards
© Getty Images / Michael Kovac
Актеры Сойер Суитен, Мэдилин Суитен и Салливан Суитен присутствуют на 8-й ежегодной церемонии вручения премии TV Land Awards
Причины остались за кадром. Ни родные, ни друзья не нашли ответа. Остается предполагать, что актер перестал быть востребованным после окончания сериала, переживал из-за слухов, касающихся его ориентации, имел серьезные финансовые проблемы и не смог справиться со своей ненадобностью.
Сергей Шевкуненко
1960–1995
Миша Поляков из "Кортика" и "Бронзовой птицы" — эталон советского мальчика на экране. В 14 лет Сергей Шевкуненко стал звездой: фактурная внешность, харизма, успех. Казалось, вот он — будущий гений кино. Но за кадром его ждал иной сюжет.
Юность прошла в уличной компании: алкоголь, драки, первые столкновения с законом. К 17 годам — колония за хулиганство — 28 марта 1976 года Шевкуненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину, выгуливавшего собаку. Отсидев, Михаил не вернулся к камерам, а шагнул глубже в тень.
© Союзтелефильм (1974)Кадр из сериала "Бронзовая птица"
© Союзтелефильм (1974)
Кадр из сериала "Бронзовая птица"
Несколько сроков подряд — кражи, оружие, сопротивление властям. К 90-м, выйдя на свободу, Шевкуненко уже не был актером: он стал "положенцем" — фигурой с весом в криминальном мире. Его группировка "держала район": рэкет, угоны машин, сделки с недвижимостью, торговля наркотиками. Он правил улицами с той же уверенностью, с какой когда-то играл пионера. Но в 1995-м, когда ему было 35 лет, игра закончилась: киллер вошел в его квартиру и оставил там два тела — Сергея и его мать.
Ривер Феникс
1970–1993
Старший брат Хоакина Феникса, Ривер, в 10 лет начал сниматься, а в 18 был номинирован на "Оскар" за "Бег на месте". Голливуд рукоплескал: лучший актер второго плана, новая надежда.
Но в 1993-м, у порога клуба Viper Room, принадлежавшего тогда Джонни Деппу, надежда рухнула. Передозировка. 23 года. Талант, красота, перспективы — и финал в луже у ночного клуба.
Александр Варакин
1996–2002/2006
Гусь из "Каникул Петрова и Васечкина" — хулиган с экрана, которого обожали девчонки. Александр Варакин снимался в четырех фильмах и нескольких выпусков "Ералаша", разыгрывая двоечников и шалопаев. Харизма лилась через край. Но за финальными титрами началась другая история.
© Гостелерадио СССР (1984)Кадр из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"
© Гостелерадио СССР (1984)
Кадр из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"
Новых ролей не появлялось. В районе Измайлово он стал частью криминальной группировки, участником теневой жизни Москвы. Начал злоупотреблять алкоголем, позже появились наркотики. Финал пришел тихо: передозировка. Даты в разных источниках расходятся — 2002-й или 2006-й, но суть одна.
Брэд Ренфро
1982–2008
Брэд Ренфро родился в 1982 году в бедной семье, где жизнь в трейлере и бабушкина забота были всем его миром. В 11 лет случай свел его с кастинг-директором, и жизнь сделала резкий поворот: главная роль в "Клиенте" — криминальном триллере, где он, без опыта, сыграл так, что Голливуд заметил.
Затем последовало еще 24 проекта — фильмы, где его природный талант раскрывался без прикрас. "Клиент" (1994), "Спящие" (1996), "Пиджак" (2005) — критики рукоплескали. Экран любил его, зрители тоже.
© Getty Images / L. CohenБрэд Ренфро во время премьеры фильма "Пиджак" в Лос-Анджелесе
© Getty Images / L. Cohen
Брэд Ренфро во время премьеры фильма "Пиджак" в Лос-Анджелесе
Но за кадром успех оказался хрупким. Алкоголь появился рано, наркотики — следом. Они не просто сопровождали Ренфро, а диктовали ритм: срывы, аресты, попытки вырваться. Каждый новый проект казался шансом, но зависимость тянула назад. В 2008-м, в 25 лет, сердце Брэда остановилось — передозировка стала последней точкой. Жизнь, что могла стать легендой, оборвалась в полушаге от зрелости.
Бриджит Андерсен
1975–1997
Бриджит Андерсен в 6 лет шагнула под софиты с главной ролью в "Улыбке Саванны". Ее лицо — кукольное, безупречное — и врожденный артистизм сделали ее любимицей. За десятилетие — больше 20 ролей: кино, сериалы, реклама. Камеры ловили каждый ее жест, зрители восхищались. Она была воплощением детской мечты, где талант и красота идут рука об руку.
© Getty Images / Michael Ochs ArchivesАктриса Бриджит Андерсен на съёмках фильма "Улыбки Саванны"
© Getty Images / Michael Ochs Archives
Актриса Бриджит Андерсен на съёмках фильма "Улыбки Саванны"
Но с возрастом свет угас. Пробы стали редкостью, приглашений не осталось. Взросление принесло не новые горизонты, а пустоту: ссоры с родителями, непринятие новой реальности и пагубные привычки тихо вошли в ее жизнь. В 1997-м, в 21 год, передозировка оборвала все. Наркотики, ставшие спутниками, закрыли занавес. История, начавшаяся с улыбки, закончилась молчанием.
Маколей Калкин
род. 1980
Маколей Калкин — имя, что в 90-е гремело повсюду. Кевин из "Один дома" сделал его символом детской славы: миллионы, обожание, сияние, от которого не спрятаться. Но свет прожекторов, что вознес его так высоко, со временем стал отбрасывать длинные тени. Среди череды юных звезд, сломленных успехом, он — редкий пример: тот, кто почти упал за грань, но удержался.
Пик прошел, и начался спад. Семейные распри, суды с родителями за деньги и свободу, первые шаги к пропасти. В начале 2000-х наркотики вошли в его жизнь: в 2004-м — арест за марихуану и антидепрессанты без рецепта. К 2012-му слухи зашептались о героине и оксикодоне — ядах, что убивали других в нашем списке. Расставание с Милой Кунис в 2011-м подтолкнуло к краю: смертельная доза таблеток, попытка уйти. Его спасли и принудительно отправили в реабилитацию. Он сопротивлялся, отрицал, называл все "гротескным бредом". Но дно оказалось ближе.
© Getty Images / Taylor HillМаколей Калкин на гала-вечере Музея киноакадемии 2024 года в Музее киноакадемии
© Getty Images / Taylor Hill
Маколей Калкин на гала-вечере Музея киноакадемии 2024 года в Музее киноакадемии
Перелом пришел в 2016-м. Бренда Сонг, новая спутница, стала якорем. Курс лечения, отказ от прошлого — и Маколей вынырнул. Сегодня былой славы нет: он не царь Голливуда, не мальчик с обложек. Но он живет — трезвый, с двумя сыновьями, Дакотой (имя — дань памяти сестре, ушедшей в 2008-м) и Карсоном, рожденными в 2021-м и 2022-м. Калкин творит, снимается, дышит полной грудью. Не звезда, но человек. В списке трагедий он — исключение: доказательство, что даже соскользнув к обрыву, можно найти другой путь.