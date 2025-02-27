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Общество "Знание" планирует пригласить Маска на свой марафон
Общество "Знание" планирует пригласить Маска на свой марафон - РИА Новости, 27.02.2025
Общество "Знание" планирует пригласить Маска на свой марафон
Российское общество "Знание" снова планирует пригласить на свой марафон американского предпринимателя Илона Маска, сообщил глава организации Максим Древаль. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:50:00+03:00
2025-02-27T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российское общество "Знание" снова планирует пригласить на свой марафон американского предпринимателя Илона Маска, сообщил глава организации Максим Древаль. "Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовем на один из ближайших наших марафонов. Все возможно, думаю, мы сможем еще не раз его увидеть среди наших лекторов", - сказал журналистам глава общества "Знание". В 2021 году Илон Маск выступил на просветительском российском марафоне "Новое знание". "Мы сейчас уже готовим наш просветительский марафон, который будет в апреле - с 28 по 30 апреля. Он будет посвящен юбилею Великой Победы. Туда мы уже позвали, и предварительно подтвердил свое участие один очень интересный иностранный лектор из США. Пока не буду называть его имя, чтобы не спугнуть", - рассказал Древаль, добавив, что общество также ведет переговоры с несколькими выдающимися зарубежными лекторами.
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сша, илон маск, максим древаль, общество "знание", образование
США, Илон Маск, Максим Древаль, Общество "Знание", Образование
Общество "Знание" планирует пригласить Маска на свой марафон
Общество "Знание" планирует пригласить на свой марафон Илона Маска