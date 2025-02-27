https://ria.ru/20250227/zhurkin-2001908398.html

Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин - РИА Новости, 27.02.2025

Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:08:00+03:00

2025-02-27T12:08:00+03:00

2025-02-27T12:08:00+03:00

общество

россия

ссср

российская академия наук

нато

виталий журкин

евгений примаков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института. "Двадцать шестого февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почетный директор Института Европы РАН... Прощание состоится в понедельник, 3 марта в 11.00 в прощальном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", - говорится в сообщении. Виталий Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. В частности, в 1980 году в составе группы, руководимой Евгением Примаковым, Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР. Кроме того, в конце 1980-х годов он был первым председателем нового экспертного совета ВАК по политическим наукам после признания политологии как науки. В 1987 году Виталий Журкин создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 года, затем почетным директором, активно участвуя в жизни Института и развивая его ключевые научные направления. С 1990 по 1998 годы он был академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений (ныне Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН). Академик Журкин много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990-е годы выступал против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Его рекомендации широко использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и Российской Федерации. Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ссср, российская академия наук, нато, виталий журкин, евгений примаков