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Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин - РИА Новости, 27.02.2025
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12:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/zhurkin-2001908398.html
Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин - РИА Новости, 27.02.2025
Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:08:00+03:00
2025-02-27T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института. "Двадцать шестого февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почетный директор Института Европы РАН... Прощание состоится в понедельник, 3 марта в 11.00 в прощальном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", - говорится в сообщении. Виталий Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. В частности, в 1980 году в составе группы, руководимой Евгением Примаковым, Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР. Кроме того, в конце 1980-х годов он был первым председателем нового экспертного совета ВАК по политическим наукам после признания политологии как науки. В 1987 году Виталий Журкин создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 года, затем почетным директором, активно участвуя в жизни Института и развивая его ключевые научные направления. С 1990 по 1998 годы он был академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений (ныне Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН). Академик Журкин много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990-е годы выступал против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Его рекомендации широко использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и Российской Федерации. Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.
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общество, россия, ссср, российская академия наук, нато, виталий журкин, евгений примаков
Общество, Россия, СССР, Российская академия наук, НАТО, Виталий Журкин, Евгений Примаков
Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Основатель Института Европы РАН академик Виталий Журкин умер в возрасте 97 лет

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкВиталий Журкин
Виталий Журкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Виталий Журкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института.
«
"Двадцать шестого февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почетный директор Института Европы РАН... Прощание состоится в понедельник, 3 марта в 11.00 в прощальном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", - говорится в сообщении.
Виталий Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. В частности, в 1980 году в составе группы, руководимой Евгением Примаковым, Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР. Кроме того, в конце 1980-х годов он был первым председателем нового экспертного совета ВАК по политическим наукам после признания политологии как науки.
В 1987 году Виталий Журкин создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 года, затем почетным директором, активно участвуя в жизни Института и развивая его ключевые научные направления. С 1990 по 1998 годы он был академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений (ныне Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН).
Академик Журкин много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990-е годы выступал против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Его рекомендации широко использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и Российской Федерации.
Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.
 
ОбществоРоссияСССРРоссийская академия наукНАТОВиталий ЖуркинЕвгений Примаков
 
 
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