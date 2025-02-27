Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Основатель Института Европы РАН академик Виталий Журкин умер в возрасте 97 лет
Виталий Журкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни, сообщается на сайте института.
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"Двадцать шестого февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почетный директор Института Европы РАН... Прощание состоится в понедельник, 3 марта в 11.00 в прощальном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", - говорится в сообщении.
Виталий Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. В частности, в 1980 году в составе группы, руководимой Евгением Примаковым, Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР. Кроме того, в конце 1980-х годов он был первым председателем нового экспертного совета ВАК по политическим наукам после признания политологии как науки.
В 1987 году Виталий Журкин создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 года, затем почетным директором, активно участвуя в жизни Института и развивая его ключевые научные направления. С 1990 по 1998 годы он был академиком-секретарем Отделения мировой экономики и международных отношений (ныне Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН).
Академик Журкин много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990-е годы выступал против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Его рекомендации широко использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и Российской Федерации.
Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.