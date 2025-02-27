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Житель Донецка получил 15 лет колонии за госизмену
Житель Донецка получил 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 27.02.2025
Житель Донецка получил 15 лет колонии за госизмену
Верховный суд ДНР приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Донецка по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:49:00+03:00
2025-02-27T11:49:00+03:00
2025-02-27T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Донецка по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Донецка. В суде было установлено, что с февраля по апрель 2024 года мужчина, находясь на территории Донецка, собирал и передавал в СБУ Украины сведения о сотруднике правоохранительных органов ДНР. Переданные данные могли быть использованы для диверсионно-террористического акта в отношении указанного сотрудника, а также против безопасности Российской Федерации", - сказали в прокуратуре. Кроме того, обвиняемый в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, которые хранил по месту своего проживания до изъятия их сотрудниками правоохранительных органов. "Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение и хранение взрывных устройств). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, россия, служба безопасности украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Служба безопасности Украины
Житель Донецка получил 15 лет колонии за госизмену
ВС ДНР приговорил жителя Донецка к 15 годам лишения свободы за госизмену