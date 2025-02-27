https://ria.ru/20250227/zhan-per-2001846421.html

Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности

Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности - РИА Новости, 27.02.2025

Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после ухода с должности перестала смотреть новости, высыпается и не жаждет найти работу. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:33:00+03:00

2025-02-27T03:33:00+03:00

2025-02-27T03:33:00+03:00

в мире

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864560931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10ff2ae247539f61764f2fc325d40bc.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после ухода с должности перестала смотреть новости, высыпается и не жаждет найти работу. "Я не смотрю новости с 20 января, когда я была в Белом доме и не смотрела их. Я думала, что буду скучать по адреналину, по активности. Я вообще по этому не скучаю", - сказала Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы. Бывший пресс-секретарь также рассказала, что подготовка к брифингам занимала у нее четыре часа ежедневно.По словам Жан-Пьер, она вставала в 04:30 каждый день, читала и смотрела новости, медитировала, занималась физкультурой, рабочие встречи начинались рано утром: должность отнимала много энергии, сохраняла в постоянном напряжении."Я была своим самым строгим критиком",- сказала она.Жан-Пьер еще не определилась, что делать дальше. "Потребуется время, чтобы распрограммироваться. Я дольше других женщин была на должности", - сказала она."Мне нечего объявить о работе", - сказала Жан-Пьер.Бывшая пресс-секретарь Белого дома и теперь оговорилась, когда упомянула экономические последствия пандемии для "стран G10", хотя такого объединения не существует.Жан-Пьер - первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома (движение ЛГБТ* в РФ признано экстремистским и запрещено - ред.). Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт.Левитт со своей стороны не так давно заявила, что при прошлой администрации работа в Белом доме не начиналась раньше полудня, о чем ей в частных беседах рассказывали журналисты.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250222/bajden-2000940859.html

https://ria.ru/20250217/harris-1999928584.html

https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карин жан-пьер