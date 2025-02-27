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Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности - РИА Новости, 27.02.2025
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03:33 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/zhan-per-2001846421.html
Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности
Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности - РИА Новости, 27.02.2025
Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности
Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после ухода с должности перестала смотреть новости, высыпается и не жаждет найти работу. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:33:00+03:00
2025-02-27T03:33:00+03:00
в мире
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после ухода с должности перестала смотреть новости, высыпается и не жаждет найти работу. "Я не смотрю новости с 20 января, когда я была в Белом доме и не смотрела их. Я думала, что буду скучать по адреналину, по активности. Я вообще по этому не скучаю", - сказала Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы. Бывший пресс-секретарь также рассказала, что подготовка к брифингам занимала у нее четыре часа ежедневно.По словам Жан-Пьер, она вставала в 04:30 каждый день, читала и смотрела новости, медитировала, занималась физкультурой, рабочие встречи начинались рано утром: должность отнимала много энергии, сохраняла в постоянном напряжении."Я была своим самым строгим критиком",- сказала она.Жан-Пьер еще не определилась, что делать дальше. "Потребуется время, чтобы распрограммироваться. Я дольше других женщин была на должности", - сказала она."Мне нечего объявить о работе", - сказала Жан-Пьер.Бывшая пресс-секретарь Белого дома и теперь оговорилась, когда упомянула экономические последствия пандемии для "стран G10", хотя такого объединения не существует.Жан-Пьер - первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома (движение ЛГБТ* в РФ признано экстремистским и запрещено - ред.). Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт.Левитт со своей стороны не так давно заявила, что при прошлой администрации работа в Белом доме не начиналась раньше полудня, о чем ей в частных беседах рассказывали журналисты.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250222/bajden-2000940859.html
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в мире, карин жан-пьер
В мире, Карин Жан-Пьер
Жан-Пьер заявила, что не смотрит новости после ухода с должности

Жан-Пьер: не смотрю новости после ухода с должности

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после ухода с должности перестала смотреть новости, высыпается и не жаждет найти работу.
"Я не смотрю новости с 20 января, когда я была в Белом доме и не смотрела их. Я думала, что буду скучать по адреналину, по активности. Я вообще по этому не скучаю", - сказала Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы.
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Бывший пресс-секретарь также рассказала, что подготовка к брифингам занимала у нее четыре часа ежедневно.
По словам Жан-Пьер, она вставала в 04:30 каждый день, читала и смотрела новости, медитировала, занималась физкультурой, рабочие встречи начинались рано утром: должность отнимала много энергии, сохраняла в постоянном напряжении.
"Я была своим самым строгим критиком",- сказала она.
Жан-Пьер еще не определилась, что делать дальше. "Потребуется время, чтобы распрограммироваться. Я дольше других женщин была на должности", - сказала она.
"Мне нечего объявить о работе", - сказала Жан-Пьер.
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Бывшая пресс-секретарь Белого дома и теперь оговорилась, когда упомянула экономические последствия пандемии для "стран G10", хотя такого объединения не существует.
Жан-Пьер - первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома (движение ЛГБТ* в РФ признано экстремистским и запрещено - ред.). Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт.
Левитт со своей стороны не так давно заявила, что при прошлой администрации работа в Белом доме не начиналась раньше полудня, о чем ей в частных беседах рассказывали журналисты.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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