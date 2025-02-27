https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001847558.html

"Уже мешает": в Раде раскрыли, кто свергнет Зеленского

"Уже мешает": в Раде раскрыли, кто свергнет Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025

"Уже мешает": в Раде раскрыли, кто свергнет Зеленского

Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:44:00+03:00

2025-02-27T03:44:00+03:00

2025-02-27T08:29:00+03:00

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владимир зеленский

александр дубинский

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Его (Зеленского — Прим. ред.) снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать (Убегать. — Прим. ред.) с награбленным", — написал он.Парламентарий считает, что в близком окружении Зеленского понимают, что должны разобраться с ним раньше, чем вскроются объемы разграбленных ими средств."Тут надо на опережение", — резюмировал украинский политик.Ранее Дубинский обвинил Зеленского в убийстве нескольких политиков, журналистов, в том числе главы МВД Украины Дениса Монастырского. Среди других лиц, которые, по словам Дубинского, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев.

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский