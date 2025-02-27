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В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины - РИА Новости, 27.02.2025
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01:01 27.02.2025 (обновлено: 01:02 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001837680.html
В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины
В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины - РИА Новости, 27.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:01:00+03:00
2025-02-27T01:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, журналистов, в том числе министра МВД Украины Дениса Монастырского. В своем заявлении в Telegram-канале депутат опубликовал список политиков, журналистов, чиновников, которые, по его словам, были убиты или подвергались пыткам при нахождении Зеленского у власти. "Список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президенства Зеленского. ...Денис Монастырский. Министр МВД, погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад", - говорится в публикации Дубинского. Среди других лиц, которые, по словам Дубинского, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев. В своем списке депутат также упомянул себя, заявив, что он повергался пыткам в СИЗО в Киеве, а также депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, вынужденного "покинуть Украину под угрозой убийства за поддержку УПЦ (Украинской православной церкви - ред.)". Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января 2023 года возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html
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украина, киев, бровары, александр дубинский, владимир зеленский, денис монастырский, верховная рада украины
Украина, Киев, Бровары, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Денис Монастырский, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, журналистов, в том числе министра МВД Украины Дениса Монастырского.
В своем заявлении в Telegram-канале депутат опубликовал список политиков, журналистов, чиновников, которые, по его словам, были убиты или подвергались пыткам при нахождении Зеленского у власти.
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"Список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президенства Зеленского. ...Денис Монастырский. Министр МВД, погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад", - говорится в публикации Дубинского.
Среди других лиц, которые, по словам Дубинского, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев. В своем списке депутат также упомянул себя, заявив, что он повергался пыткам в СИЗО в Киеве, а также депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, вынужденного "покинуть Украину под угрозой убийства за поддержку УПЦ (Украинской православной церкви - ред.)".
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января 2023 года возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
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УкраинаКиевБроварыАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДенис МонастырскийВерховная Рада Украины
 
 
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