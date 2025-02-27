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СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий - РИА Новости, 27.02.2025
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10:46 27.02.2025 (обновлено: 11:50 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zelenskij-2001891052.html
СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий
СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий
Владимир Зеленский не будет подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочной сделкой по редкоземельным металлам, если в него... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:46:00+03:00
2025-02-27T11:50:00+03:00
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочной сделкой по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности, сообщил Economist со ссылкой на источник. "Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности", — говорится в публикации. Будущий договор, в отличие от рамочного, потребует ратификации в Верховной раде, отмечает журнал. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Украиной по минеральным ресурсам уже на этой неделе.Зеленский, со своей стороны, назвал соглашение рамочным. По его словам, дальше последует договор о создании инвестиционного фонда. Как поясняет Economist, в соглашении по редкоземельным металлам нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем документе. В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001854772.html
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий

Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США без расширенных гарантий

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочной сделкой по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности, сообщил Economist со ссылкой на источник.
"Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского
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Будущий договор, в отличие от рамочного, потребует ратификации в Верховной раде, отмечает журнал.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Украиной по минеральным ресурсам уже на этой неделе.
Зеленский, со своей стороны, назвал соглашение рамочным. По его словам, дальше последует договор о создании инвестиционного фонда. Как поясняет Economist, в соглашении по редкоземельным металлам нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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