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Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России - РИА Новости, 27.02.2025
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00:55 27.02.2025 (обновлено: 00:56 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zayavlenie-2001836995.html
Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России
Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России - РИА Новости, 27.02.2025
Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России
Недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан на своей РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан на своей странице в соцсети Х.Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп-младший якобы призвал США поддерживать Россию, а не Украину, и поставлять Москве оружие.По словам Сурабиана, аудиозапись с похожим голосом была сгенерирована искусственным интеллектом, а сказанные слова не принадлежат сыну американского президента."Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом", — написал пресс-секретарь Трампа-младшего.Он также обвинил сторонников антитрамповского движения в распространении этого аудиофрагмента и выразил уверенность в том, что попытки его распространения будут продолжаться.
https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России

Пресс-секретарь Трампа-младшего назвал фейком слова о поставках оружия России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан на своей странице в соцсети Х.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп-младший якобы призвал США поддерживать Россию, а не Украину, и поставлять Москве оружие.
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По словам Сурабиана, аудиозапись с похожим голосом была сгенерирована искусственным интеллектом, а сказанные слова не принадлежат сыну американского президента.
«
"Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом", — написал пресс-секретарь Трампа-младшего.
Он также обвинил сторонников антитрамповского движения в распространении этого аудиофрагмента и выразил уверенность в том, что попытки его распространения будут продолжаться.
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