https://ria.ru/20250227/zayavlenie-2001836995.html

Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России

Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России - РИА Новости, 27.02.2025

Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России

Недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан на своей РИА Новости, 27.02.2025

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан на своей странице в соцсети Х.Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп-младший якобы призвал США поддерживать Россию, а не Украину, и поставлять Москве оружие.По словам Сурабиана, аудиозапись с похожим голосом была сгенерирована искусственным интеллектом, а сказанные слова не принадлежат сыну американского президента."Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом", — написал пресс-секретарь Трампа-младшего.Он также обвинил сторонников антитрамповского движения в распространении этого аудиофрагмента и выразил уверенность в том, что попытки его распространения будут продолжаться.

https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000430707.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп