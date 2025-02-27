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Средние зарплаты бюджетников на Кубани в 2025 году увеличат на 17%

Средние зарплаты бюджетников на Кубани в 2025 году увеличат на 17% - РИА Новости, 27.02.2025

Средние зарплаты бюджетников на Кубани в 2025 году увеличат на 17%

Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы Кубани достигнет в 2025 году 165,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить их зарплаты в среднем на 17%,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:57:00+03:00

2025-02-27T22:57:00+03:00

2025-02-27T22:57:00+03:00

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы Кубани достигнет в 2025 году 165,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить их зарплаты в среднем на 17%, следует из сообщения пресс-службы законодательного собрания Краснодарского края. "Дополнительно выделяем 9,5 миллиардов рублей. А в целом на зарплату бюджетников в этом году направим 165,4 миллиардов рублей. По итогам года она поднимется на 17% в среднем по краю", - передает пресс-служба парламента слова губернатора Вениамина Кондратьева, сказанные в ходе сессии. Кроме того, по данным законодательного собрания, три государственные программы Краснодарского края - "Развитие здравоохранения", "Развитие образования" и "Социальная поддержка граждан" - получат дополнительно порядка 12 миллиардов рублей. "Работа учреждений социальной сферы — это то, что в первую очередь определяет уровень и качество жизни кубанцев. По программе "Развитие общественной инфраструктуры" предусмотрено увеличение на 10,2 миллиарда рублей, за счет чего будут проводиться строительство, реконструкция и техническое перевооружение школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия