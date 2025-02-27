https://ria.ru/20250227/zakony-2001861282.html
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в марте
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в марте - РИА Новости, 27.02.2025
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в марте
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в марте. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:51:00+03:00
2025-02-27T08:51:00+03:00
2025-02-27T14:53:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в марте. "Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности", — говорится в публикации.Володин уточнил, что воспользоваться средствами получится лишь при условии снятия статуса иностранного агента.Кроме того, с 1 марта запретят продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Ранее подобная мера действовала в отдельных регионах. Теперь власти получат возможность устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков.Еще одна мера — запрет продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров — например, баллончиков для заправки зажигалок, которые могут быть использованы токсикоманами."У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов", — уточнил Володин.По мнению спикера нижней палаты парламента, эта мера помешает злоумышленникам брать деньги в банках на чужое имя с использованием украденных персональных данных.Другая вступающая в силу инициатива — педагогические работники вузов и учреждений среднего профессионального образования начнут делать документацию только по конкретному списку. Это избавит их от работы, которая не предусмотрена законом об образовании.С 1 марта в России в договорах о комплексном развитии территории (КРТ) будут указывать объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В решение о КРТ войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.Володин также рассказал, что в рекламе кредитов и займов начнут указывать все условия, которые влияют на их полную стоимость, или же нужно давать ссылку на сайт с такой информацией. Еще одно нововведение — появится предупреждение о рисках.Другая инициатива — с 1 марта индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Благодаря этому механизму разрешат использовать средства материнского капитала.Кроме того, расширят перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. Так, муниципалитетам, теплоснабжающим и теплосетевым организациям предстоит согласовывать план действий по ликвидации аварий. Помимо этого, появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей, обязательными станут резервные системы теплоснабжения. При аварии это позволит быстро переподключаться к другой системе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в марте
Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 марта
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале
законы, вступающие в силу в марте.
"Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности", — говорится в публикации.
Володин
уточнил, что воспользоваться средствами получится лишь при условии снятия статуса иностранного агента.
Кроме того, с 1 марта запретят продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Ранее подобная мера действовала в отдельных регионах. Теперь власти получат возможность устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков.
Еще одна мера — запрет продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров — например, баллончиков для заправки зажигалок, которые могут быть использованы токсикоманами.
"У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов", — уточнил Володин.
По мнению спикера нижней палаты парламента, эта мера помешает злоумышленникам брать деньги в банках на чужое имя с использованием украденных персональных данных.
Другая вступающая в силу инициатива — педагогические работники вузов и учреждений среднего профессионального образования начнут делать документацию только по конкретному списку. Это избавит их от работы, которая не предусмотрена законом об образовании.
С 1 марта в России в договорах о комплексном развитии территории (КРТ) будут указывать объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В решение о КРТ войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.
Володин также рассказал, что в рекламе кредитов и займов начнут указывать все условия, которые влияют на их полную стоимость, или же нужно давать ссылку на сайт с такой информацией. Еще одно нововведение — появится предупреждение о рисках.
Другая инициатива — с 1 марта индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Благодаря этому механизму разрешат использовать средства материнского капитала.
Кроме того, расширят перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. Так, муниципалитетам, теплоснабжающим и теплосетевым организациям предстоит согласовывать план действий по ликвидации аварий.
Помимо этого, появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей, обязательными станут резервные системы теплоснабжения. При аварии это позволит быстро переподключаться к другой системе.