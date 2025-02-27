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Красивые даты в нерабочие дни ЗАГС стали доступны молодоженам Подмосковья
Красивые даты в нерабочие дни ЗАГС стали доступны молодоженам Подмосковья - РИА Новости, 27.02.2025
Красивые даты в нерабочие дни ЗАГС стали доступны молодоженам Подмосковья
Впервые в Московской области открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, даты которых имеют красивое сочетание... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:35:00+03:00
2025-02-27T18:35:00+03:00
2025-02-27T18:35:00+03:00
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людмила болатаева
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Впервые в Московской области открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, даты которых имеют красивое сочетание цифр, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона. "Мы увидели запрос на "красивые", как говорят молодожены, даты для свадьбы, и теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона, независимо от того, рабочий — это день или выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество на своей локации или же классическая регистрация. Отмечу, что уже более 20 тысяч пар запланировали свою свадьбу в этом году", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой. В ведомстве уточнили, что необходимо заранее планировать мероприятие и подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать наиболее подходящее время и место для торжества. Пары, желающие вступить в брак, теперь могут подавать заявления на такие даты, как: 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также 15.12.2025 (понедельник). Кроме того, молодожены могут запланировать официальную регистрацию брака на одной из выездных площадок региона – их около 60. Церемония бракосочетания остается полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется в соответствии с российским законодательством. При этом молодоженам не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.
https://ria.ru/20250227/sport-2002018807.html
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людмила болатаева, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье)
Красивые даты в нерабочие дни ЗАГС стали доступны молодоженам Подмосковья
Для подмосковных молодоженов открыли слоты в красивые даты в нерабочие дни ЗАГС
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Впервые в Московской области открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, даты которых имеют красивое сочетание цифр, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
"Мы увидели запрос на "красивые", как говорят молодожены, даты для свадьбы, и теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона, независимо от того, рабочий — это день или выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество на своей локации или же классическая регистрация. Отмечу, что уже более 20 тысяч пар запланировали свою свадьбу в этом году", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой
.
В ведомстве уточнили, что необходимо заранее планировать мероприятие и подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать наиболее подходящее время и место для торжества. Пары, желающие вступить в брак, теперь могут подавать заявления на такие даты, как: 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также 15.12.2025 (понедельник).
Кроме того, молодожены могут запланировать официальную регистрацию брака на одной из выездных площадок региона – их около 60. Церемония бракосочетания остается полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется в соответствии с российским законодательством. При этом молодоженам не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.