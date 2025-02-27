https://ria.ru/20250227/zaderzhanie-2001945271.html

Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства

Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства - РИА Новости, 27.02.2025

Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в Telegram-канале задержание бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:18:00+03:00

2025-02-27T14:18:00+03:00

2025-02-27T14:19:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в Telegram-канале задержание бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина и пообещал "всё возможное содействие следствию". В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства области Никитин. "В курсе задержания Артёма Александровича Никитина. Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет всё возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации", - написал Малков.

https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html

рязанская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, павел малков