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Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства - РИА Новости, 27.02.2025
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14:18 27.02.2025 (обновлено: 14:19 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zaderzhanie-2001945271.html
Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства
Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства - РИА Новости, 27.02.2025
Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в Telegram-канале задержание бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:18:00+03:00
2025-02-27T14:19:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в Telegram-канале задержание бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина и пообещал "всё возможное содействие следствию". В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства области Никитин. "В курсе задержания Артёма Александровича Никитина. Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет всё возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации", - написал Малков.
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происшествия, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский губернатор подтвердил задержание экс-зампреда правительства

Губернатор Малков подтвердил задержание экс-зампреда правительства Никитина

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиЭкс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в Telegram-канале задержание бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина и пообещал "всё возможное содействие следствию".
В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства области Никитин.
"В курсе задержания Артёма Александровича Никитина. Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет всё возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации", - написал Малков.
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