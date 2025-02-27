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Эксперты назвали причину неприятного запаха в Ярославле - РИА Новости, 27.02.2025
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17:26 27.02.2025 (обновлено: 17:27 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/yaroslavl-2002005765.html
Эксперты назвали причину неприятного запаха в Ярославле
Эксперты назвали причину неприятного запаха в Ярославле - РИА Новости, 27.02.2025
Эксперты назвали причину неприятного запаха в Ярославле
Неприятный запах, на который жалуются жители Ярославля, объясняется слабым ветром, которого не хватает для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ, заявила... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:26:00+03:00
2025-02-27T17:27:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Неприятный запах, на который жалуются жители Ярославля, объясняется слабым ветром, которого не хватает для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ, заявила начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева. В соцсетях жители одного из самых густонаселенных районов Ярославля – Фрунзенского - рассказали, что уже несколько дней в воздухе витает неприятный запах, от которого жжет в горле и слезятся глаза. После этого мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал собрать городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Министерство природопользования Ярославской области сообщило, что выявило в воздухе превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и вместе с другими уполномоченными структурами занимается выявлением источника загрязнения воздуха. В четверг пресс-служба правительства региона предоставила СМИ комментарий начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталии Енюшевой. "В городе Ярославле в связи с погодными условиями складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Это связано с установлением блокирующего антициклона, слабым ветром и наличием температурной инверсии. Температурная инверсия представляет собой аномальный рост температуры воздуха с высотой в атмосфере, вместо обычного снижения", - цитирует пресс-служба областного правительства Наталию Енюшову. По словам Енюшевой, подобные погодные условия замедляют движение воздуха внутри атмосферной массы, не позволяя выбросам загрязняющих веществ рассеиваться обычным порядком, таким образом, происходит накопление вредных примесей в приземном слое. В Ярославле наибольшее влияние неблагоприятные метеоусловия оказывают на районы, где находятся крупные промышленные предприятия или имеются особенности рельефа, отметила Енюшева. Больше всех скоплению вредных веществ подвержен Фрунзенский район, который находится в низине. Такие же условия могут складываться в Заволжском и Дзержинском районах, отметила она. "Аналогичные условия сейчас наблюдаются и в ряде других регионов России, находящихся под воздействием антициклона", - подчеркнула начальник гидрометцентра. В пресс-службе правительства региона отметили, что жалобы на неприятный запах поступают из нескольких районов Ярославля.
https://ria.ru/20250227/krasnojarsk-2001891607.html
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ярославль, ярославская область, происшествия
Ярославль, Ярославская область, Происшествия
Эксперты назвали причину неприятного запаха в Ярославле

В Гидрометцентре связали неприятный запах в Ярославле с плохими метеоусловиями

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Неприятный запах, на который жалуются жители Ярославля, объясняется слабым ветром, которого не хватает для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ, заявила начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева.
В соцсетях жители одного из самых густонаселенных районов Ярославля – Фрунзенского - рассказали, что уже несколько дней в воздухе витает неприятный запах, от которого жжет в горле и слезятся глаза. После этого мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал собрать городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Министерство природопользования Ярославской области сообщило, что выявило в воздухе превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и вместе с другими уполномоченными структурами занимается выявлением источника загрязнения воздуха.
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Вчера, 10:52
В четверг пресс-служба правительства региона предоставила СМИ комментарий начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталии Енюшевой.
"В городе Ярославле в связи с погодными условиями складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Это связано с установлением блокирующего антициклона, слабым ветром и наличием температурной инверсии. Температурная инверсия представляет собой аномальный рост температуры воздуха с высотой в атмосфере, вместо обычного снижения", - цитирует пресс-служба областного правительства Наталию Енюшову.
По словам Енюшевой, подобные погодные условия замедляют движение воздуха внутри атмосферной массы, не позволяя выбросам загрязняющих веществ рассеиваться обычным порядком, таким образом, происходит накопление вредных примесей в приземном слое.
В Ярославле наибольшее влияние неблагоприятные метеоусловия оказывают на районы, где находятся крупные промышленные предприятия или имеются особенности рельефа, отметила Енюшева. Больше всех скоплению вредных веществ подвержен Фрунзенский район, который находится в низине. Такие же условия могут складываться в Заволжском и Дзержинском районах, отметила она.
"Аналогичные условия сейчас наблюдаются и в ряде других регионов России, находящихся под воздействием антициклона", - подчеркнула начальник гидрометцентра.
В пресс-службе правительства региона отметили, что жалобы на неприятный запах поступают из нескольких районов Ярославля.
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