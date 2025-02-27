https://ria.ru/20250227/vzyatka-2001840549.html

Посредником во взяточничестве экс-замглавы ФЦАО выступила его жена

Посредником во взяточничестве экс-замглавы ФЦАО выступила его жена - РИА Новости, 27.02.2025

Посредником во взяточничестве экс-замглавы ФЦАО выступила его жена

Посредником во взяточничестве осужденного бывшего замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрея Кудрявцева выступила... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:28:00+03:00

2025-02-27T01:28:00+03:00

2025-02-27T01:28:00+03:00

происшествия

москва

олег долматов

владислав новиков

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Посредником во взяточничестве осужденного бывшего замдиректора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрея Кудрявцева выступила его супруга, фиктивно трудоустроенная в компании, аффилированные экс-замглавы Росприродназдора Олегу Долматову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее РИА Новости сообщало, что суд в Москве приговорил Кудрявцева к 3,5 годам колонии строгого режима за взяточничество на 1,9 миллиона рублей. Как рассказал собеседник агентства, в сентябре 2013 года гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин по договоренности с замруководителя Росприроднадзора Олегом Долматовым и директором ФЦАО Владиславом Новиковым, с которыми у него сложились хорошие отношения, помог Кудрявцеву занять должность замдиректора ФЦАО. Благодаря ему бизнесмен надеялся расширить свои возможности по заключению контрактов между своей компанией и Центром. По данным следствия, весной 2015 года Долматов и Новиков решили привлечь к разработке программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду фирму Теперина, а уже летом они втроем решили через искусственное завышение цены на программно-техническое обеспечение похитить бюджетные деньги. При этом, чтобы им не мешал Кудрявцев, Теперин предложил тому систематическое денежное вознаграждение за "покровительство" Теперину и его компании. "В результате посредником во взяточничестве стала супруга Кудрявцева: ее фиктивно трудоустроили в аффилированные Теперину и Долматову компании, где она ежемесячно получала взятки под видом зарплаты. Всего за два года Кудрявцев при посредничестве супруги получил взяток более чем на 1,9 миллиона рублей", - сказал собеседник. Накануне, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, за мошенничество, совершенное в составе ОПГ, был осужден Теперин. Ему назначили 3,5 года колонии. Уголовное дело в отношении Долматова и Новикова еще расследуется, оба находятся под стражей. Долматов был арестован Преображенским судом в Москве в июне 2024 года. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

https://ria.ru/20250214/vzyatka-1999303402.html

https://ria.ru/20250203/cheljabinsk-1997159813.html

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происшествия, москва, олег долматов, владислав новиков, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)