Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vzryvy-2002069801.html
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ городах Херсон и Запорожье, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:23:00+03:00
2025-02-27T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
запорожье
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ городах Херсон и Запорожье, сообщил украинский "24 Канал". "В Херсоне и Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
запорожье
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, запорожье, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ городах Херсон и Запорожье, сообщил украинский "24 Канал".
Херсоне и Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала