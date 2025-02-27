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В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ городах Херсон и Запорожье, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:23:00+03:00
2025-02-27T22:23:00+03:00
2025-02-27T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ городах Херсон и Запорожье, сообщил украинский "24 Канал". "В Херсоне и Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье прогремели взрывы