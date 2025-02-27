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В Хабаровском крае оштрафовали компанию за передачу взятки чиновнику

В Хабаровском крае оштрафовали компанию за передачу взятки чиновнику - РИА Новости, 27.02.2025

В Хабаровском крае оштрафовали компанию за передачу взятки чиновнику

Компанию в Хабаровском крае оштрафовали на 10 миллионов рублей за передачу взятки в 11,4 миллиона рублей бывшему зампредседателя правительства региона, сообщает РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:13:00+03:00

2025-02-27T04:13:00+03:00

2025-02-27T04:13:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Компанию в Хабаровском крае оштрафовали на 10 миллионов рублей за передачу взятки в 11,4 миллиона рублей бывшему зампредседателя правительства региона, сообщает краевая прокуратура. По версии следствия, с января по апрель 2022 года Вадим Сабуров, занимавший на тот момент пост зампредседателя краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству, получил от учредителя ООО "Лесное" взятку в размере 11,4 миллиона рублей за содействие в заключении договора купли-продажи лесных насаждений и аренды лесного участка для заготовки древесины. Часть денег обвиняемый передал в качестве взятки председателю конкурсной комиссии, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и отдал вознаграждение полицейским. Дело на Сабурова направлено в суд, он объявлен в международный розыск. Ранее 39-летний взяткодатель осужден на четыре года колонии строгого режима. "С января по апрель 2022 года учредитель ООО "Лесное" передал бывшему заместителю председателя правительства Хабаровского края взятку в размере 11,4 миллиона рублей… Прокуратура района имени Лазо возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого ООО "Лесное" оштрафовано на 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении взяткополучателя рассматривается судом, добавляет прокуратура.

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происшествия, хабаровский край, россия