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Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте - РИА Новости, 27.02.2025
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02:17 27.02.2025 (обновлено: 02:20 27.02.2025)
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Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте
Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте - РИА Новости, 27.02.2025
Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте
В марте 2025 года определенные категории пенсионеров получат на руки меньше, чем в феврале, в связи с прошедшей в начале года индексацией пенсий, рассказал... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:17:00+03:00
2025-02-27T02:20:00+03:00
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсии
пенсионеры
пенсия
россия
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В марте 2025 года определенные категории пенсионеров получат на руки меньше, чем в феврале, в связи с прошедшей в начале года индексацией пенсий, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что январские пенсии у большинства получателей были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась выше — 9,5%. Поэтому в феврале прошла дополнительная индексация до реального уровня инфляции."За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", — разъяснил эксперт.Некоторые категории пенсионеров при этом ждет повышение выплат. Так, военные пенсии будут в марте дополнительно увеличены на 4,4%. Прибавка в каждом конкретном случае будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и прочих факторов, заключил Виноградов.
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вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии, пенсионеры, пенсия, россия, экономика
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Россия, Экономика
Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте

Декан Виноградов: части пенсионеров в марте выплатят пенсию меньшего размера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В марте 2025 года определенные категории пенсионеров получат на руки меньше, чем в феврале, в связи с прошедшей в начале года индексацией пенсий, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он напомнил, что январские пенсии у большинства получателей были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась выше — 9,5%. Поэтому в феврале прошла дополнительная индексация до реального уровня инфляции.
«
"За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", — разъяснил эксперт.
Некоторые категории пенсионеров при этом ждет повышение выплат. Так, военные пенсии будут в марте дополнительно увеличены на 4,4%. Прибавка в каждом конкретном случае будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и прочих факторов, заключил Виноградов.
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Вадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсииПенсионерыПенсияРоссияЭкономика
 
 
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