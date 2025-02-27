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Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте

Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте - РИА Новости, 27.02.2025

Россиян предупредили об изменении пенсионных выплат в марте

В марте 2025 года определенные категории пенсионеров получат на руки меньше, чем в феврале, в связи с прошедшей в начале года индексацией пенсий, рассказал... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:17:00+03:00

2025-02-27T02:17:00+03:00

2025-02-27T02:20:00+03:00

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсии

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пенсия

россия

экономика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В марте 2025 года определенные категории пенсионеров получат на руки меньше, чем в феврале, в связи с прошедшей в начале года индексацией пенсий, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что январские пенсии у большинства получателей были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась выше — 9,5%. Поэтому в феврале прошла дополнительная индексация до реального уровня инфляции."За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", — разъяснил эксперт.Некоторые категории пенсионеров при этом ждет повышение выплат. Так, военные пенсии будут в марте дополнительно увеличены на 4,4%. Прибавка в каждом конкретном случае будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и прочих факторов, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20250224/pensii-2001189049.html

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вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии, пенсионеры, пенсия, россия, экономика