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Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные - РИА Новости, 27.02.2025
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09:00 27.02.2025
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Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные
Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные - РИА Новости, 27.02.2025
Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные
Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 году ждать не стоит. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:00:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 году ждать не стоит.Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня. "Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен &lt;...&gt; с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня", — указывали в ведомстве. Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что по четыре выходных дня выпадет на Первое мая и на День Победы за счет переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные

Роструд напомнил о переносе выходного с 8 марта на 13 июня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 году ждать не стоит.
Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.

"Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен <...> с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня", — указывали в ведомстве.

Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что по четыре выходных дня выпадет на Первое мая и на День Победы за счет переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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