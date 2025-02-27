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В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
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12:39 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001917778.html
В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле
В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:39:00+03:00
2025-02-27T12:39:00+03:00
россия
стамбул
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения. "Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена", - сказал Песков журналистам.
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россия, стамбул, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Стамбул, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле

Песков призвал дождаться завершения встречи представителей РФ и США в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения.
"Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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18 февраля, 17:21
 
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