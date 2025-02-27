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В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле

В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025

В Кремле прокомментировали встречу представителей России и США в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:39:00+03:00

2025-02-27T12:39:00+03:00

2025-02-27T12:39:00+03:00

россия

стамбул

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дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения. "Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена", - сказал Песков журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стамбул, сша, дмитрий песков, в мире