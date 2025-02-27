https://ria.ru/20250227/vselennaya-2001967600.html

Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной

Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной - РИА Новости, 27.02.2025

Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной

Очень смелое заявление в научном мире сделали два известных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе "Как создать Вселенную", с которой можно... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:05:00+03:00

2025-02-27T19:05:00+03:00

2025-02-27T19:05:00+03:00

наука

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001989811_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_edb1958818d186f16ba8632b1df69839.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Очень смелое заявление в научном мире сделали два известных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе "Как создать Вселенную", с которой можно ознакомиться на сайте библиотеки Корнеллского университета. Статья сразу же привлекла к себе внимание как коллег-ученых, так и журналистов.Что они заявили?В опубликованном исследовании физики утверждают, что "мир возник так, как это изложено в Библии", причем доказывают это с помощью математических расчетов, основанных на механизмах, разработанных математиком Андреем Марковым.По мнению физиков, Вселенная возникла из первобытного хаоса, что совпадает с описанием в священном писании, где Бог — это некое Организующее Начало, энергия и вибрация, действующая за шторами постигаемого нами мира.Работа физиков опубликована вовремя, ведь общепринятая концепция Большого взрыва все чаще подвергается сомнению.Что не так с теорией Большого взрыва?Теория возникновения Вселенной, всеми нами известная из школьной программы как Большой взрыв, имеет несколько недостатков.Прежде всего, она не говорит ничего о том, было ли что-то до взрыва и что послужило его причиной.Некоторые ученые утверждают, что образование звёзд и галактик нарушает закон энтропии, согласно которому системы со временем становятся менее организованными.Противники теории утверждают, что учёные неверно интерпретировали такие данные, как красное смещение небесных тел и космическое микроволновое фоновое излучение. Также скептики ссылаются на очевидный факт: в результате взрыва должны были появиться причудливые космические тела, но их нет.Другие версии возникновения ВселеннойКонечно, существуют и другие теории, объясняющие происхождение нашей Вселенной. Они не столь известны, как теория Большого взрыва, но все же имеют достаточно много сторонников среди ученых.Стационарная модель Вселенной предполагает, что Вселенная всегда имела и будет иметь одинаковую плотность, то есть наблюдаемая Вселенная остаётся неизменной в любом месте и в любое время.Согласно данной модели, по мере расширения Вселенной между разлетающимися галактиками может постоянно создаваться новая материя, и таким образом космологический принцип соблюдается не только в пространстве, но также и во времени.Теория большого отскока считает, что наша Вселенная лишь одна из серии Вселенных, которые сначала расширяются, а затем снова сжимаются. Этот бесконечный цикл повторяется через несколько миллиардов лет.Данная теория объясняет, почему Вселенная выглядит плоской и равномерно наполненной, это происходит благодаря сглаживающим воздействиям, которые могут иметь место при её сокращении.Библейская версияПо версии физиков и в полном соответствии с Библией, в начале начал был первозданный, абсолютный хаос, в котором не действуют известные нам законы физики, время может течь в любом направлении - в общем, полная неразбериха.Царивший хаос сложно представить человеческому разуму. Главное, что в этом первозданном вареве возможно творение материи из ничего.Каким же образом первобытный хаос превратился в тот мир, в котором мы живем? Тут физикам пришли на помощь "цепочки Маркова".Стоит несколько слов сказать о известном русском математике, расчетами которого пользовались авторы работы.Андрей Андреевич Марков — выдающийся математик, внёсший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел. Автор множества научных работ. А его сын, тоже Андрей Марков, был основоположником советской школы конструктивной математики."Цепь Маркова" приводит к тому, что хаотичные последовательности постепенно начинаются "выравниваться". В результате, появляются небольшие упорядоченные области, где действуют законы физики.Материя приобретает массу, а свет дружит с гравитацией. Возникают звезды, планеты и живые организмы.Таким образом, благодаря расчетам советского ученого, физики пришли к выводу: из хаоса возникают островки стабильности, в одном из которых мы живем. А все благодаря Организующему Началу, энергия и вибрация, которая действовала за пределами постигаемого нами мира.Что же, довольно интересную теорию выдвинули физики. Посмотрим, будет ли у нее продолжение, и станет ли она со временем популярной.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука