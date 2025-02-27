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Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной - РИА Новости, 27.02.2025
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Наука
 
19:05 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vselennaya-2001967600.html
Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной
Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной - РИА Новости, 27.02.2025
Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной
Очень смелое заявление в научном мире сделали два известных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе "Как создать Вселенную", с которой можно... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:05:00+03:00
2025-02-27T19:05:00+03:00
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Очень смелое заявление в научном мире сделали два известных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе "Как создать Вселенную", с которой можно ознакомиться на сайте библиотеки Корнеллского университета. Статья сразу же привлекла к себе внимание как коллег-ученых, так и журналистов.Что они заявили?В опубликованном исследовании физики утверждают, что "мир возник так, как это изложено в Библии", причем доказывают это с помощью математических расчетов, основанных на механизмах, разработанных математиком Андреем Марковым.По мнению физиков, Вселенная возникла из первобытного хаоса, что совпадает с описанием в священном писании, где Бог — это некое Организующее Начало, энергия и вибрация, действующая за шторами постигаемого нами мира.Работа физиков опубликована вовремя, ведь общепринятая концепция Большого взрыва все чаще подвергается сомнению.Что не так с теорией Большого взрыва?Теория возникновения Вселенной, всеми нами известная из школьной программы как Большой взрыв, имеет несколько недостатков.Прежде всего, она не говорит ничего о том, было ли что-то до взрыва и что послужило его причиной.Некоторые ученые утверждают, что образование звёзд и галактик нарушает закон энтропии, согласно которому системы со временем становятся менее организованными.Противники теории утверждают, что учёные неверно интерпретировали такие данные, как красное смещение небесных тел и космическое микроволновое фоновое излучение. Также скептики ссылаются на очевидный факт: в результате взрыва должны были появиться причудливые космические тела, но их нет.Другие версии возникновения ВселеннойКонечно, существуют и другие теории, объясняющие происхождение нашей Вселенной. Они не столь известны, как теория Большого взрыва, но все же имеют достаточно много сторонников среди ученых.Стационарная модель Вселенной предполагает, что Вселенная всегда имела и будет иметь одинаковую плотность, то есть наблюдаемая Вселенная остаётся неизменной в любом месте и в любое время.Согласно данной модели, по мере расширения Вселенной между разлетающимися галактиками может постоянно создаваться новая материя, и таким образом космологический принцип соблюдается не только в пространстве, но также и во времени.Теория большого отскока считает, что наша Вселенная лишь одна из серии Вселенных, которые сначала расширяются, а затем снова сжимаются. Этот бесконечный цикл повторяется через несколько миллиардов лет.Данная теория объясняет, почему Вселенная выглядит плоской и равномерно наполненной, это происходит благодаря сглаживающим воздействиям, которые могут иметь место при её сокращении.Библейская версияПо версии физиков и в полном соответствии с Библией, в начале начал был первозданный, абсолютный хаос, в котором не действуют известные нам законы физики, время может течь в любом направлении - в общем, полная неразбериха.Царивший хаос сложно представить человеческому разуму. Главное, что в этом первозданном вареве возможно творение материи из ничего.Каким же образом первобытный хаос превратился в тот мир, в котором мы живем? Тут физикам пришли на помощь "цепочки Маркова".Стоит несколько слов сказать о известном русском математике, расчетами которого пользовались авторы работы.Андрей Андреевич Марков — выдающийся математик, внёсший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел. Автор множества научных работ. А его сын, тоже Андрей Марков, был основоположником советской школы конструктивной математики."Цепь Маркова" приводит к тому, что хаотичные последовательности постепенно начинаются "выравниваться". В результате, появляются небольшие упорядоченные области, где действуют законы физики.Материя приобретает массу, а свет дружит с гравитацией. Возникают звезды, планеты и живые организмы.Таким образом, благодаря расчетам советского ученого, физики пришли к выводу: из хаоса возникают островки стабильности, в одном из которых мы живем. А все благодаря Организующему Началу, энергия и вибрация, которая действовала за пределами постигаемого нами мира.Что же, довольно интересную теорию выдвинули физики. Посмотрим, будет ли у нее продолжение, и станет ли она со временем популярной.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука
Наука, Космос - РИА Наука

Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной

© Getty Images / John LundВизуализация Большого взрыва
Визуализация Большого взрыва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / John Lund
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Очень смелое заявление в научном мире сделали два известных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе "Как создать Вселенную", с которой можно ознакомиться на сайте библиотеки Корнеллского университета. Статья сразу же привлекла к себе внимание как коллег-ученых, так и журналистов.

Что они заявили?

В опубликованном исследовании физики утверждают, что "мир возник так, как это изложено в Библии", причем доказывают это с помощью математических расчетов, основанных на механизмах, разработанных математиком Андреем Марковым.
По мнению физиков, Вселенная возникла из первобытного хаоса, что совпадает с описанием в священном писании, где Бог — это некое Организующее Начало, энергия и вибрация, действующая за шторами постигаемого нами мира.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвященнослужитель читает Библию
Священнослужитель читает Библию - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Священнослужитель читает Библию
Работа физиков опубликована вовремя, ведь общепринятая концепция Большого взрыва все чаще подвергается сомнению.

Что не так с теорией Большого взрыва?

Теория возникновения Вселенной, всеми нами известная из школьной программы как Большой взрыв, имеет несколько недостатков.
Прежде всего, она не говорит ничего о том, было ли что-то до взрыва и что послужило его причиной.
© Getty Images / Matt BurkharttКампус Корнуольского университета
Кампус Корнуольского университета - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Matt Burkhartt
Кампус Корнуольского университета
Некоторые ученые утверждают, что образование звёзд и галактик нарушает закон энтропии, согласно которому системы со временем становятся менее организованными.
Противники теории утверждают, что учёные неверно интерпретировали такие данные, как красное смещение небесных тел и космическое микроволновое фоновое излучение. Также скептики ссылаются на очевидный факт: в результате взрыва должны были появиться причудливые космические тела, но их нет.

Другие версии возникновения Вселенной

Конечно, существуют и другие теории, объясняющие происхождение нашей Вселенной. Они не столь известны, как теория Большого взрыва, но все же имеют достаточно много сторонников среди ученых.
Стационарная модель Вселенной предполагает, что Вселенная всегда имела и будет иметь одинаковую плотность, то есть наблюдаемая Вселенная остаётся неизменной в любом месте и в любое время.
© Getty Images / Express NewspapersФред Хойл, один из разработчиков теории стационарной Вселеной
Фред Хойл, один из разработчиков теории стационарной Вселеной - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Express Newspapers
Фред Хойл, один из разработчиков теории стационарной Вселеной
Согласно данной модели, по мере расширения Вселенной между разлетающимися галактиками может постоянно создаваться новая материя, и таким образом космологический принцип соблюдается не только в пространстве, но также и во времени.
Теория большого отскока считает, что наша Вселенная лишь одна из серии Вселенных, которые сначала расширяются, а затем снова сжимаются. Этот бесконечный цикл повторяется через несколько миллиардов лет.
© Getty Images / Douglas ElbingerЭлмор Леонард, разработчик теории большого отскока
Элмор Леонард, разработчик теории большого отскока - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Douglas Elbinger
Элмор Леонард, разработчик теории большого отскока
Данная теория объясняет, почему Вселенная выглядит плоской и равномерно наполненной, это происходит благодаря сглаживающим воздействиям, которые могут иметь место при её сокращении.

Библейская версия

По версии физиков и в полном соответствии с Библией, в начале начал был первозданный, абсолютный хаос, в котором не действуют известные нам законы физики, время может течь в любом направлении - в общем, полная неразбериха.
Царивший хаос сложно представить человеческому разуму. Главное, что в этом первозданном вареве возможно творение материи из ничего.
© Getty Images / Javier Zayas PhotographyГалактика Андромеды
Галактика Андромеды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Javier Zayas Photography
Галактика Андромеды
Каким же образом первобытный хаос превратился в тот мир, в котором мы живем? Тут физикам пришли на помощь "цепочки Маркова".
Стоит несколько слов сказать о известном русском математике, расчетами которого пользовались авторы работы.
Андрей Андреевич Марков — выдающийся математик, внёсший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел. Автор множества научных работ. А его сын, тоже Андрей Марков, был основоположником советской школы конструктивной математики.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский математик, академик Андрей Марков
Русский математик, академик Андрей Марков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский математик, академик Андрей Марков
"Цепь Маркова" приводит к тому, что хаотичные последовательности постепенно начинаются "выравниваться". В результате, появляются небольшие упорядоченные области, где действуют законы физики.
Материя приобретает массу, а свет дружит с гравитацией. Возникают звезды, планеты и живые организмы.
Таким образом, благодаря расчетам советского ученого, физики пришли к выводу: из хаоса возникают островки стабильности, в одном из которых мы живем. А все благодаря Организующему Началу, энергия и вибрация, которая действовала за пределами постигаемого нами мира.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Крест
Что же, довольно интересную теорию выдвинули физики. Посмотрим, будет ли у нее продолжение, и станет ли она со временем популярной.
 
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