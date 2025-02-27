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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 27.02.2025
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12:43 27.02.2025 (обновлено: 12:51 27.02.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250227/vostok-2001918470.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 27.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, противник... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:43:00+03:00
2025-02-27T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, противник потерял более 215 военных и самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250227/svo-2001918784.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

МО РФ: потери ВСУ составили более 215 человек в в зоне группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, противник потерял более 215 военных и самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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