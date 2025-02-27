https://ria.ru/20250227/vostok-2001918470.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 27.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, противник... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:43:00+03:00

2025-02-27T12:43:00+03:00

2025-02-27T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, противник потерял более 215 военных и самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250227/svo-2001918784.html

россия

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)