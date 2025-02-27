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Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов - РИА Новости, 27.02.2025
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:19:00+03:00
2025-02-27T15:19:00+03:00
2025-02-27T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон", — сообщил он.По словам премьера, кабмин оказывает участникам спецоперации материальную и социальную помощь. Речь идет о ежемесячных выплатах, налоговых льготах, приоритетном медобслуживании, получении образования и содействии в трудоустройстве. Такие меры поддержки должны распространяться на всех российских бойцов, защищающих интересы страны, в том числе тех, кто находится в приграничных регионах, включая Курскую область, подчеркнул Мишустин.Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили предусмотренную государством помощь, резюмировал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, вооруженные силы рф, михаил мишустин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Россия, Безопасность
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
Мишустин: военные в курском приграничье получат статус ветерана боевых действий