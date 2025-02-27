https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html

Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов - РИА Новости, 27.02.2025

Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

михаил мишустин

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон", — сообщил он.По словам премьера, кабмин оказывает участникам спецоперации материальную и социальную помощь. Речь идет о ежемесячных выплатах, налоговых льготах, приоритетном медобслуживании, получении образования и содействии в трудоустройстве. Такие меры поддержки должны распространяться на всех российских бойцов, защищающих интересы страны, в том числе тех, кто находится в приграничных регионах, включая Курскую область, подчеркнул Мишустин.Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили предусмотренную государством помощь, резюмировал он.

https://ria.ru/20250211/ranenie-1998617162.html

https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы рф, михаил мишустин, россия, безопасность