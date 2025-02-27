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Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 27.02.2025 (обновлено: 15:47 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов - РИА Новости, 27.02.2025
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:19:00+03:00
2025-02-27T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
михаил мишустин
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон", — сообщил он.По словам премьера, кабмин оказывает участникам спецоперации материальную и социальную помощь. Речь идет о ежемесячных выплатах, налоговых льготах, приоритетном медобслуживании, получении образования и содействии в трудоустройстве. Такие меры поддержки должны распространяться на всех российских бойцов, защищающих интересы страны, в том числе тех, кто находится в приграничных регионах, включая Курскую область, подчеркнул Мишустин.Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили предусмотренную государством помощь, резюмировал он.
https://ria.ru/20250211/ranenie-1998617162.html
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курская область, вооруженные силы рф, михаил мишустин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Россия, Безопасность
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

Мишустин: военные в курском приграничье получат статус ветерана боевых действий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Курской области
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Военные и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон", — сообщил он.
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По словам премьера, кабмин оказывает участникам спецоперации материальную и социальную помощь. Речь идет о ежемесячных выплатах, налоговых льготах, приоритетном медобслуживании, получении образования и содействии в трудоустройстве.
Такие меры поддержки должны распространяться на всех российских бойцов, защищающих интересы страны, в том числе тех, кто находится в приграничных регионах, включая Курскую область, подчеркнул Мишустин.
Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военные и их близкие скорее получили предусмотренную государством помощь, резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФМихаил МишустинРоссияБезопасность
 
 
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