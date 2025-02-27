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В Архангельской области удвоили выплаты участникам и инвалидам войны - РИА Новости, 27.02.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
14:29 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vlasti-2001947643.html
В Архангельской области удвоили выплаты участникам и инвалидам войны
В Архангельской области удвоили выплаты участникам и инвалидам войны - РИА Новости, 27.02.2025
В Архангельской области удвоили выплаты участникам и инвалидам войны
Власти Архангельской области приняли решение увеличить региональную выплату ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: ветераны получат... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:29:00+03:00
2025-02-27T14:29:00+03:00
архангельская область
россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение увеличить региональную выплату ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: ветераны получат по 40 рублей, многие другие категории – по 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "В 2021 году мы удвоили размер выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы с 10 до 20 тысяч рублей и решили предоставлять её не только в юбилейные годы Победы, а ежегодно. В этом году мы снова удваиваем эту сумму – ветераны получат 40 тысяч рублей к празднику", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Кроме того, по 20 тысяч рублей к юбилею Победы получат жители Архангельской области, являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, люди, награждённые знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда". Выплата также предназначена для тех, кто в годы войны трудился на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также для членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, тружеников тыла. Единовременные выплаты, утвержденные президентом России Владимиром Путиным, получат фронтовики и их вдовы, малолетние узники концлагерей – размер выплаты для них составляет 80 тысяч рублей. Также указом президента труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и ряду других категорий ветеранов предусмотрена выплата по 55 тысяч рублей. Все выплаты участники Великой Отечественной войны получат в преддверии 9 Мая в беззаявительном порядке, подавать заявления не требуется. Как пояснили в правительстве Архангельской области, в регионе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет организовано порядка 160 тематических и событийных мероприятий, в том числе вручение учрежденных президентом РФ юбилейных медалей, которое уже проводится во всех муниципалитетах региона. В январе на заседании Российского организационного комитета "Победа" Владимир Путин поручил принять решения о наделении всех фронтовиков – участников Великой Отечественной войны званием "Почётный гражданин" региона, города или муниципалитета. Архангельский губернатор отметил, что эту работу нужно проводить уже сейчас. По словам главы региона, также важно выстраивать стратегию, направленную на сохранение в широком смысле исторической памяти о подвиге советских солдат, о подвиге народа, который одержал победу над фашизмом. "Мы сегодня много работаем над тем, чтобы сохранить историю страны, передать её молодёжи и детям. Открываем всё новые страницы этой истории, в том числе благодаря тому, что рассекречиваются архивные документы, которые многие годы оставались, что называется, "за семью печатями", - пояснил глава региона. Глава региона обратил внимание и на то, что при подготовке к празднованию юбилея Победы нужен индивидуальный, максимально неравнодушный подход ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы каждый из них в зависимости от личных возможностей принял участие в торжественных мероприятиях. Кроме того, губернатор поручил привести в порядок к празднику воинские захоронения, мемориалы и другие памятные места, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250214/eksport-1999312336.html
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россия, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский
В Архангельской области удвоили выплаты участникам и инвалидам войны

Архангельские власти удвоили региональную выплату ветеранам ко Дню Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение увеличить региональную выплату ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: ветераны получат по 40 рублей, многие другие категории – по 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"В 2021 году мы удвоили размер выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы с 10 до 20 тысяч рублей и решили предоставлять её не только в юбилейные годы Победы, а ежегодно. В этом году мы снова удваиваем эту сумму – ветераны получат 40 тысяч рублей к празднику", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Кроме того, по 20 тысяч рублей к юбилею Победы получат жители Архангельской области, являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, люди, награждённые знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда". Выплата также предназначена для тех, кто в годы войны трудился на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также для членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, тружеников тыла.
Единовременные выплаты, утвержденные президентом России Владимиром Путиным, получат фронтовики и их вдовы, малолетние узники концлагерей – размер выплаты для них составляет 80 тысяч рублей. Также указом президента труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и ряду других категорий ветеранов предусмотрена выплата по 55 тысяч рублей.
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Все выплаты участники Великой Отечественной войны получат в преддверии 9 Мая в беззаявительном порядке, подавать заявления не требуется. Как пояснили в правительстве Архангельской области, в регионе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет организовано порядка 160 тематических и событийных мероприятий, в том числе вручение учрежденных президентом РФ юбилейных медалей, которое уже проводится во всех муниципалитетах региона.
В январе на заседании Российского организационного комитета "Победа" Владимир Путин поручил принять решения о наделении всех фронтовиков – участников Великой Отечественной войны званием "Почётный гражданин" региона, города или муниципалитета. Архангельский губернатор отметил, что эту работу нужно проводить уже сейчас.
По словам главы региона, также важно выстраивать стратегию, направленную на сохранение в широком смысле исторической памяти о подвиге советских солдат, о подвиге народа, который одержал победу над фашизмом.
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"Мы сегодня много работаем над тем, чтобы сохранить историю страны, передать её молодёжи и детям. Открываем всё новые страницы этой истории, в том числе благодаря тому, что рассекречиваются архивные документы, которые многие годы оставались, что называется, "за семью печатями", - пояснил глава региона.
Глава региона обратил внимание и на то, что при подготовке к празднованию юбилея Победы нужен индивидуальный, максимально неравнодушный подход ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы каждый из них в зависимости от личных возможностей принял участие в торжественных мероприятиях. Кроме того, губернатор поручил привести в порядок к празднику воинские захоронения, мемориалы и другие памятные места, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.
 
Архангельская областьРоссияАлександр Цыбульский
 
 
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