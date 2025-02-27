https://ria.ru/20250227/vklady-2001885842.html

"Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам

"Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам - РИА Новости, 27.02.2025

"Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам

Маркетплейс "Финуслуги", входящий в группу Московской биржи, фиксирует интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:31:00+03:00

2025-02-27T10:31:00+03:00

2025-02-27T10:31:00+03:00

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Маркетплейс "Финуслуги", входящий в группу Московской биржи, фиксирует интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов во вклады сроком девять и двенадцать месяцев, сказал руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса "Финуслуги" Московской биржи Глеб Юрченков. "Ставки по вкладам начали ползти вниз, ключевая ставка замерла, по инфляции тоже слышны позитивные новости - то есть это то, как слышит обыватель… Это вынуждает инвестора искать какие-то альтернативы, удлинять свои вклады. По данным платформы "Финуслуги", депозиты на платформе начинают удлиняться и по количеству у нас стало больше депозитов на 9 и 12 месяцев, и в деньгах объем тоже больше уходит на эти сроки", - отметил он, выступая на конференции. "Если смотреть на наши цифры, то видно, что есть перекосы вкладов на один месяц – но это связано с нашей активностью, у нас есть один вклад под 30% годовых…, но если посмотреть на деньги, то видим, что из 4,5 пунктов, которые утекли из трех– и шестимесячных вкладов, большая часть ушла именно во вклады на 12 месяцев. Можно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше", - добавил он. Как следует из презентации, "Финуслуги" зафиксировали на 23 февраля относительно показателя на 31 декабря рост доли вкладов в штуках на срок 9 месяцев – на 1,45 процентного пункта, на 12 месяцев – 1,78 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,32 процентного пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 2,16 процентного пункта, на 6 месяцев – на 2,49 процентного пункта. В деньгах за тот же период также произошел рост доли вкладов на срок 9 месяцев – на 0,94 процентных пункта, на 12 месяцев – 2,99 процентных пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 1,31 процентного пункта, на 6 месяцев – на 1,48 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,42 процентного пункта. "С начала года инвесторы стали проявлять достаточно активно интерес к другим продуктам на рынке. Это биржевые паи (без денежного рынка), туда притекло порядка 18,5 миллиарда рублей (за период с 31 декабря – по 21 февраля – ред.), в акции – 56,3 миллиарда рублей. Это скорректировано на индекс Московской биржи, чтобы было реально понятно, сколько это новых денег, а не увеличение стоимости во владении. И порядка 200 миллиардов рублей в облигации, но здесь включен рост стоимости", - отметил он.

https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html

https://ria.ru/20250204/dengi-1779669797.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия