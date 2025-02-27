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Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским, пишут СМИ

Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским, пишут СМИ

Американский лидер Дональд Трамп собирался отменить визит Владимира Зеленского в США, но президент Франции Эммануэль Макрон его отговорил, передает телеканал... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:38:00+03:00

2025-02-27T17:38:00+03:00

2025-02-27T18:54:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп собирался отменить визит Владимира Зеленского в США, но президент Франции Эммануэль Макрон его отговорил, передает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник."Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона", — говорится в тексте публикации.Отмечается, что глава киевского режима получил от Вашингтона рекомендацию не приезжать в США, после чего связался с Макроном для согласования встречи.В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Украиной по минеральным ресурсам уже на этой неделе.Зеленский, со своей стороны, назвал соглашение рамочным. По его словам, дальше последует договор о создании инвестиционного фонда. Как поясняет Economist, в соглашении по редкоземельным металлам нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем документе.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html

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в мире, украина, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский