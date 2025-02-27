Рейтинг@Mail.ru
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001855898.html
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин
С точки зрения агентств ООН Россия является важнейшим партнером, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:37:00+03:00
2025-02-27T07:37:00+03:00
россия
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. С точки зрения агентств ООН Россия является важнейшим партнером, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. "Я не заметил, так сказать, каких-либо недружелюбных выпадов в сторону России. Напротив, есть полное понимание, что Россия с точки зрения ООНовских структур является важнейшим партнером, и в ООН хотят, чтобы она таковым оставалась. Это нужно в интересах мира и стабильности", - сказал он. Вершинин добавил, что со своей стороны РФ настаивает на том, чтобы представители ООН, секретариата ООН подходили объективно и беспристрастно к взаимодействию со всеми странами-членами ООН и не руководствовались какими-то сторонними политическими соображениями, как это, собственно говоря, требует устав Всемирной организации.
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001850659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей вершинин, оон
Россия, Сергей Вершинин, ООН
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин

Вершинин: Россия является важнейшим партнером с точки зрения агентств ООН

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. С точки зрения агентств ООН Россия является важнейшим партнером, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Я не заметил, так сказать, каких-либо недружелюбных выпадов в сторону России. Напротив, есть полное понимание, что Россия с точки зрения ООНовских структур является важнейшим партнером, и в ООН хотят, чтобы она таковым оставалась. Это нужно в интересах мира и стабильности", - сказал он.
Вершинин добавил, что со своей стороны РФ настаивает на том, чтобы представители ООН, секретариата ООН подходили объективно и беспристрастно к взаимодействию со всеми странами-членами ООН и не руководствовались какими-то сторонними политическими соображениями, как это, собственно говоря, требует устав Всемирной организации.
Замглавы МИД Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин
05:20
 
РоссияСергей ВершининООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала