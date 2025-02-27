https://ria.ru/20250227/vershinin-2001855898.html
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин
С точки зрения агентств ООН Россия является важнейшим партнером, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:37:00+03:00
2025-02-27T07:37:00+03:00
2025-02-27T07:37:00+03:00
россия
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. С точки зрения агентств ООН Россия является важнейшим партнером, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. "Я не заметил, так сказать, каких-либо недружелюбных выпадов в сторону России. Напротив, есть полное понимание, что Россия с точки зрения ООНовских структур является важнейшим партнером, и в ООН хотят, чтобы она таковым оставалась. Это нужно в интересах мира и стабильности", - сказал он. Вершинин добавил, что со своей стороны РФ настаивает на том, чтобы представители ООН, секретариата ООН подходили объективно и беспристрастно к взаимодействию со всеми странами-членами ООН и не руководствовались какими-то сторонними политическими соображениями, как это, собственно говоря, требует устав Всемирной организации.
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001850659.html
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россия, сергей вершинин, оон
Россия, Сергей Вершинин, ООН
Агентства ООН считают Россию важнейшим партнером, заявил Вершинин
Вершинин: Россия является важнейшим партнером с точки зрения агентств ООН