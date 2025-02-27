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Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
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05:20 27.02.2025 (обновлено: 09:12 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001850659.html
Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин
Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин
Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:20:00+03:00
2025-02-27T09:12:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека."Хочу сказать, что именно в эти дни начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению, в котором мы принимаем участие и на котором высказываем свои основные подходы и позиции. Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы. А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в целях обеспечения стратегической стабильности", — сказал собеседник агентства.В начале февраля постоянный представитель России при ООН в Женеве заявил РИА Новости, что Штаты не готовы к возобновлению серьезных дискуссий по вопросам ядерного разоружения.Президент США Дональд Трамп две недели назад высказал намерение провести трехсторонний саммит с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения идеи сократить военный бюджет трех стран вдвое.Путин в начале недели заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50 процентов, к соглашению мог бы присоединиться и Китай.
https://ria.ru/20250104/dogovor-1992467297.html
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россия, сша, китай, сергей вершинин, геннадий гатилов, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Китай, Сергей Вершинин, Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин

Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗамглавы МИД Сергей Вершинин
Замглавы МИД Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Замглавы МИД Сергей Вершинин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Хочу сказать, что именно в эти дни начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению, в котором мы принимаем участие и на котором высказываем свои основные подходы и позиции. Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы. А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в целях обеспечения стратегической стабильности", — сказал собеседник агентства.
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Российско-американское соглашение СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года, до последнего времени между Москвой и Вашингтоном не было обсуждений относительно перспектив дальнейшего диалога по стратегическим вооружениям.

В начале февраля постоянный представитель России при ООН в Женеве заявил РИА Новости, что Штаты не готовы к возобновлению серьезных дискуссий по вопросам ядерного разоружения.
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Президент США Дональд Трамп две недели назад высказал намерение провести трехсторонний саммит с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения идеи сократить военный бюджет трех стран вдвое.
Путин в начале недели заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50 процентов, к соглашению мог бы присоединиться и Китай.
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РоссияСШАКитайСергей ВершининГеннадий ГатиловДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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