Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин
Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III
Замглавы МИД Сергей Вершинин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Хочу сказать, что именно в эти дни начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению, в котором мы принимаем участие и на котором высказываем свои основные подходы и позиции. Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы. А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в целях обеспечения стратегической стабильности", — сказал собеседник агентства.
Российско-американское соглашение СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года, до последнего времени между Москвой и Вашингтоном не было обсуждений относительно перспектив дальнейшего диалога по стратегическим вооружениям.
В начале февраля постоянный представитель России при ООН в Женеве заявил РИА Новости, что Штаты не готовы к возобновлению серьезных дискуссий по вопросам ядерного разоружения.
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Президент США Дональд Трамп две недели назад высказал намерение провести трехсторонний саммит с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения идеи сократить военный бюджет трех стран вдвое.
Путин в начале недели заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50 процентов, к соглашению мог бы присоединиться и Китай.