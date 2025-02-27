https://ria.ru/20250227/vershinin-2001850659.html

Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин

Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025

Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III, заявил Вершинин

Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:20:00+03:00

2025-02-27T05:20:00+03:00

2025-02-27T09:12:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека."Хочу сказать, что именно в эти дни начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению, в котором мы принимаем участие и на котором высказываем свои основные подходы и позиции. Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы. А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в целях обеспечения стратегической стабильности", — сказал собеседник агентства.В начале февраля постоянный представитель России при ООН в Женеве заявил РИА Новости, что Штаты не готовы к возобновлению серьезных дискуссий по вопросам ядерного разоружения.Президент США Дональд Трамп две недели назад высказал намерение провести трехсторонний саммит с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения идеи сократить военный бюджет трех стран вдвое.Путин в начале недели заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50 процентов, к соглашению мог бы присоединиться и Китай.

https://ria.ru/20250104/dogovor-1992467297.html

https://ria.ru/20250124/kreml-1995308146.html

https://ria.ru/20250227/smi-2001833936.html

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россия, сша, китай, сергей вершинин, геннадий гатилов, дональд трамп, владимир путин, в мире