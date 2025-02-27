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В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов - РИА Новости, 27.02.2025
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15:02 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vengrija-2001959256.html
В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов
В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов - РИА Новости, 27.02.2025
В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов
Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:02:00+03:00
2025-02-27T15:02:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "(На заседании кабмина - ред.) обсуждалось также изменение конституции, о котором заявлял премьер-министр. Одно из изменений - закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут также внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством USAID. Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. Орбан заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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в мире, венгрия, сша, восток, виктор орбан, джордж сорос, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Венгрия, США, Восток, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов

Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о наличии только двух полов

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"(На заседании кабмина - ред.) обсуждалось также изменение конституции, о котором заявлял премьер-министр. Одно из изменений - закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
По его словам, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут также внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством USAID. Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
Орбан заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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В миреВенгрияСШАВостокВиктор ОрбанДжордж СоросДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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