В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов
Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о наличии только двух полов
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"(На заседании кабмина - ред.) обсуждалось также изменение конституции, о котором заявлял премьер-министр. Одно из изменений - закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
По его словам, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут также внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством USAID. Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
Орбан заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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