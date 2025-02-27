https://ria.ru/20250227/vengrija-2001959256.html

В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов

В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов - РИА Новости, 27.02.2025

В Венгрии внесут поправку о существовании только двух полов

Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:02:00+03:00

2025-02-27T15:02:00+03:00

2025-02-27T15:02:00+03:00

в мире

венгрия

сша

восток

виктор орбан

джордж сорос

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "(На заседании кабмина - ред.) обсуждалось также изменение конституции, о котором заявлял премьер-министр. Одно из изменений - закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут также внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством USAID. Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. Орбан заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.

https://ria.ru/20250210/orban-1998462353.html

венгрия

сша

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, восток, виктор орбан, джордж сорос, дональд трамп, агентство по международному развитию сша