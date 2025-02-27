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Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 27.02.2025
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01:48 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/velosipedist-2001841714.html
Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста
Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 27.02.2025
Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста
Заместитель начальника Херсонской ОВА, назначенный киевскими властями, насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, сообщает полиция подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:48:00+03:00
2025-02-27T01:48:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель начальника Херсонской ОВА, назначенный киевскими властями, насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, сообщает полиция подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Согласно заявлению полиции, опубликованной в соцсетях, ДТП произошло в 18.00 по местному времени (19.00 мск) в среду в селе Посад-Покровское. Водитель автомобиля Renault Megane наехал на велосипедиста, в результате чего последний погиб из-за травм, "несовместимых с жизнью". В заявлении не называется имя замначальника ОВА. "Сегодня ... в Посад-Покровском произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний мужчина... Водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской ОВА, во время движения по автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, совершившего выезд со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть", - говорится в заявлении полиции. В заявлении добавляется, что полиция изъяла автомобиль замначальника Херсонской ОВА. Полиция также ищет свидетелей в рамках расследования происшествия.
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херсонская область , вооруженные силы украины
Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста

Замначальника Херсонской ОВА насмерть сбил 50-летнего велосипедиста

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель начальника Херсонской ОВА, назначенный киевскими властями, насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, сообщает полиция подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Согласно заявлению полиции, опубликованной в соцсетях, ДТП произошло в 18.00 по местному времени (19.00 мск) в среду в селе Посад-Покровское. Водитель автомобиля Renault Megane наехал на велосипедиста, в результате чего последний погиб из-за травм, "несовместимых с жизнью". В заявлении не называется имя замначальника ОВА.
"Сегодня ... в Посад-Покровском произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний мужчина... Водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской ОВА, во время движения по автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, совершившего выезд со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть", - говорится в заявлении полиции.
В заявлении добавляется, что полиция изъяла автомобиль замначальника Херсонской ОВА. Полиция также ищет свидетелей в рамках расследования происшествия.
Харьков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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