https://ria.ru/20250227/velosipedist-2001841714.html

Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста

Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 27.02.2025

Замглавы Херсонской ОВА, назначенный Киевом, насмерть сбил велосипедиста

Заместитель начальника Херсонской ОВА, назначенный киевскими властями, насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, сообщает полиция подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:48:00+03:00

2025-02-27T01:48:00+03:00

2025-02-27T01:48:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель начальника Херсонской ОВА, назначенный киевскими властями, насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, сообщает полиция подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Согласно заявлению полиции, опубликованной в соцсетях, ДТП произошло в 18.00 по местному времени (19.00 мск) в среду в селе Посад-Покровское. Водитель автомобиля Renault Megane наехал на велосипедиста, в результате чего последний погиб из-за травм, "несовместимых с жизнью". В заявлении не называется имя замначальника ОВА. "Сегодня ... в Посад-Покровском произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний мужчина... Водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской ОВА, во время движения по автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, совершившего выезд со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть", - говорится в заявлении полиции. В заявлении добавляется, что полиция изъяла автомобиль замначальника Херсонской ОВА. Полиция также ищет свидетелей в рамках расследования происшествия.

https://ria.ru/20250226/kharkov-2001629862.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины