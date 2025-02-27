В Вашингтоне уволенные сотрудники USAID провели лежачую акцию протеста
Guardian: полиция задержала 20 участников акции протеста сотрудников USAID
© Getty Images / Anadolu / Nathan PosnerУчастники акции протеста против сокращения иностранной помощи в Вашингтоне, США
© Getty Images / Anadolu / Nathan Posner
Участники акции протеста против сокращения иностранной помощи в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уволенные сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) и активисты провели "лежачую" акцию протеста в офисном здании конгресса США в связи с мерами властей США по ограничению деятельности агентства, полиция задержала около 20 из них, сообщает газета Guardian.
По данным издания, на активистах и бывших сотрудниках USAID были надеты белые футболки с надписью "Сокращение финансирования борьбы со СПИД убивает". В знак протеста около 30 протестующих легли на пол ротонды здания Кэннона в Вашингтоне, скандируя "У конгресса руки в крови, разморозьте помощь сейчас же".
«
"Полиция Капитолия заявила, что произвела около 20 задержаний демонстрантов, которые не подчинились приказу разойтись", - говорится в сообщении издания.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Машина цветных революций сломалась
4 февраля, 08:00