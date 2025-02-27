https://ria.ru/20250227/usaid--2001935910.html

В Вашингтоне уволенные сотрудники USAID провели лежачую акцию протеста

В Вашингтоне уволенные сотрудники USAID провели лежачую акцию протеста - РИА Новости, 27.02.2025

В Вашингтоне уволенные сотрудники USAID провели лежачую акцию протеста

Уволенные сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) и активисты провели "лежачую" акцию протеста в офисном здании конгресса США в связи с мерами... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:48:00+03:00

2025-02-27T13:48:00+03:00

2025-02-27T13:52:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

марко рубио

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уволенные сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) и активисты провели "лежачую" акцию протеста в офисном здании конгресса США в связи с мерами властей США по ограничению деятельности агентства, полиция задержала около 20 из них, сообщает газета Guardian. По данным издания, на активистах и бывших сотрудниках USAID были надеты белые футболки с надписью "Сокращение финансирования борьбы со СПИД убивает". В знак протеста около 30 протестующих легли на пол ротонды здания Кэннона в Вашингтоне, скандируя "У конгресса руки в крови, разморозьте помощь сейчас же". "Полиция Капитолия заявила, что произвела около 20 задержаний демонстрантов, которые не подчинились приказу разойтись", - говорится в сообщении издания. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша