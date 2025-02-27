https://ria.ru/20250227/ural-2001881674.html

Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале

Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале - РИА Новости, 27.02.2025

Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:19:00+03:00

2025-02-27T10:19:00+03:00

2025-02-27T10:19:00+03:00

происшествия

россия

урал

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно выдали замуж ее родители, сообщил информационный центр ведомства. По данным информцентра, глава ведомства получил обращение в интернете о нарушении прав 16-летней девушки из столицы Урала. "В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего представителя этнической группы. В ответ на ее отказ на вступление в брак они избили несовершеннолетнюю и высказали в ее адрес угрозы", – говорится в сообщении. После чего девушку привезли в дом молодого человека, где ее ограничили в передвижении, общении с родственниками и знакомыми, она не ходила в школу, пользоваться средствами связи ей не давали. По данному факту региональное управление СК ведет проверку. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отметили в СК РФ.

https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000692777.html

https://ria.ru/20241210/bastrykin-1988306000.html

россия

урал

свердловская область

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происшествия, россия, урал, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)