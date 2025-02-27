Рейтинг@Mail.ru
Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ural-2001881674.html
Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале
Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале - РИА Новости, 27.02.2025
Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:19:00+03:00
2025-02-27T10:19:00+03:00
происшествия
россия
урал
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно выдали замуж ее родители, сообщил информационный центр ведомства. По данным информцентра, глава ведомства получил обращение в интернете о нарушении прав 16-летней девушки из столицы Урала. "В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего представителя этнической группы. В ответ на ее отказ на вступление в брак они избили несовершеннолетнюю и высказали в ее адрес угрозы", – говорится в сообщении. После чего девушку привезли в дом молодого человека, где ее ограничили в передвижении, общении с родственниками и знакомыми, она не ходила в школу, пользоваться средствами связи ей не давали. По данному факту региональное управление СК ведет проверку. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отметили в СК РФ.
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000692777.html
https://ria.ru/20241210/bastrykin-1988306000.html
россия
урал
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:30:1600:1230_1920x0_80_0_0_761abda34902242de35c905033787f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, урал, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Урал, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале

Бастрыкин поручил возбудить дело после принудительной свадьбы школьницы на Урале

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно выдали замуж ее родители, сообщил информационный центр ведомства.
По данным информцентра, глава ведомства получил обращение в интернете о нарушении прав 16-летней девушки из столицы Урала.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани
21 февраля, 06:28
"В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего представителя этнической группы. В ответ на ее отказ на вступление в брак они избили несовершеннолетнюю и высказали в ее адрес угрозы", – говорится в сообщении.
После чего девушку привезли в дом молодого человека, где ее ограничили в передвижении, общении с родственниками и знакомыми, она не ходила в школу, пользоваться средствами связи ей не давали. По данному факту региональное управление СК ведет проверку.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отметили в СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии
10 декабря 2024, 06:51
 
ПроисшествияРоссияУралСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала