Глава СК поручил возбудить дело после свадьбы школьницы на Урале
Бастрыкин поручил возбудить дело после принудительной свадьбы школьницы на Урале
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 16-летнюю школьницу на Урале принудительно выдали замуж ее родители, сообщил информационный центр ведомства.
По данным информцентра, глава ведомства получил обращение в интернете о нарушении прав 16-летней девушки из столицы Урала.
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"В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего представителя этнической группы. В ответ на ее отказ на вступление в брак они избили несовершеннолетнюю и высказали в ее адрес угрозы", – говорится в сообщении.
После чего девушку привезли в дом молодого человека, где ее ограничили в передвижении, общении с родственниками и знакомыми, она не ходила в школу, пользоваться средствами связи ей не давали. По данному факту региональное управление СК ведет проверку.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отметили в СК РФ.
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