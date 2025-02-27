Украинские СМИ сообщили о повреждение энергообъекта в Харьковской области
В Харькове и окрестностях прогремели взрывы, поврежден энергообъект
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Серия сильных взрывов раздалась в четверг в Харькове и в его окрестностях, поражен энергообъект, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Харьковские паблики сообщают о десяти сильных взрывах в городе и окрестностях. Пишут о прилёте по энергообьекту, призывают заряжать телефоны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в четверг глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в окрестностях Харькова.
На момент публикации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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