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Украинские СМИ сообщили о повреждение энергообъекта в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о повреждение энергообъекта в Харьковской области - РИА Новости, 27.02.2025

Украинские СМИ сообщили о повреждение энергообъекта в Харьковской области

Серия сильных взрывов раздалась в четверг в Харькове и в его окрестностях, поражен энергообъект, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2025

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2025-02-27T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Серия сильных взрывов раздалась в четверг в Харькове и в его окрестностях, поражен энергообъект, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Харьковские паблики сообщают о десяти сильных взрывах в городе и окрестностях. Пишут о прилёте по энергообьекту, призывают заряжать телефоны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в четверг глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в окрестностях Харькова. На момент публикации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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