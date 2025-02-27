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В окрестностях Харькова прогремели взрывы
В окрестностях Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:34:00+03:00
2025-02-27T21:34:00+03:00
2025-02-27T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Зафиксированы попадания в пригороде Харькова", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Харьковской и Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В окрестностях Харькова прогремели взрывы
В пригороде Харькова во время воздушной тревоги прогремели взрывы