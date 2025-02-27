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В Раде заявили о превращении Украины в колонию - РИА Новости, 27.02.2025
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17:05 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2002001091.html
В Раде заявили о превращении Украины в колонию
В Раде заявили о превращении Украины в колонию - РИА Новости, 27.02.2025
В Раде заявили о превращении Украины в колонию
После подписания соглашения с США по украинским недрам Украина превратится в колонию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:05:00+03:00
2025-02-27T17:05:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. После подписания соглашения с США по украинским недрам Украина превратится в колонию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. &quot;Зеленский сдает страну. Не продает, а именно - сдает… Хочу подчеркнуть - все претензии по сделке, в которой Украина отдает навечно права распоряжаться своими недрами США - к Зеленскому. К Трампу претензий нет. Он действует в интересах США&quot;, - написал находящийся в СИЗО Дубинский.По его словам, соглашение – это грабеж, на который Зеленский идет, чтобы получить гарантии безопасности для себя. "Называть Украину "независимым государством" после поездки Зеленского в США уже не нужно будет. Провинция, колония, заморская территория. Забудьте слово держава. Зеленский его уничтожил, как памятники и культуру, как язык и церковь. Ликвидатор государственности", - отметил Дубинский. По его мнению, Зеленский врет, говоря, что не будет подписывать ничего, что идет в разрез в национальным интересами. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001932645.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958083.html
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001965788.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о превращении Украины в колонию

Депутат Рады Дубинский: Украина после соглашения с США станет колонией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. После подписания соглашения с США по украинским недрам Украина превратится в колонию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph
Вчера, 13:36
«

"Зеленский сдает страну. Не продает, а именно - сдает… Хочу подчеркнуть - все претензии по сделке, в которой Украина отдает навечно права распоряжаться своими недрами США - к Зеленскому. К Трампу претензий нет. Он действует в интересах США", - написал находящийся в СИЗО Дубинский.

По его словам, соглашение – это грабеж, на который Зеленский идет, чтобы получить гарантии безопасности для себя.
«
"Называть Украину "независимым государством" после поездки Зеленского в США уже не нужно будет. Провинция, колония, заморская территория. Забудьте слово держава. Зеленский его уничтожил, как памятники и культуру, как язык и церковь. Ликвидатор государственности", - отметил Дубинский.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Британия добивается создания новой колонии на Украине, заявил Патрушев
28 января, 17:02
По его мнению, Зеленский врет, говоря, что не будет подписывать ничего, что идет в разрез в национальным интересами.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Вчера, 15:22
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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