https://ria.ru/20250227/ukraina-2001982068.html

В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ

В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ

Требование президента США Дональда Трампа к Киеву касательно подписания сделки по полезным ископаемым напоминает то, как действует мафия, пишет автор статьи в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:08:00+03:00

2025-02-27T16:08:00+03:00

2025-02-27T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к Киеву касательно подписания сделки по полезным ископаемым напоминает то, как действует мафия, пишет автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер со ссылкой на неназванного европейского посла. По словам журналиста, требование Трампа по отношению к Украине подписать сделку по полезным ископаемым в качестве компенсации за прошлую помощь США, которую он оценил в 500 миллиардов долларов, "привело европейцев в ужас". "Так действует мафия", - заявил журналисту европейский посол. Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001932645.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности