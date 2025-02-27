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В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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16:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001982068.html
В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ
В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ
Требование президента США Дональда Трампа к Киеву касательно подписания сделки по полезным ископаемым напоминает то, как действует мафия, пишет автор статьи в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:08:00+03:00
2025-02-27T16:08:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к Киеву касательно подписания сделки по полезным ископаемым напоминает то, как действует мафия, пишет автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер со ссылкой на неназванного европейского посла. По словам журналиста, требование Трампа по отношению к Украине подписать сделку по полезным ископаемым в качестве компенсации за прошлую помощь США, которую он оценил в 500 миллиардов долларов, "привело европейцев в ужас". "Так действует мафия", - заявил журналисту европейский посол. Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001932645.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ

WP: требования Трампа подписать сделку по ископаемым напоминают мафию

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование президента США Дональда Трампа к Киеву касательно подписания сделки по полезным ископаемым напоминает то, как действует мафия, пишет автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер со ссылкой на неназванного европейского посла.
По словам журналиста, требование Трампа по отношению к Украине подписать сделку по полезным ископаемым в качестве компенсации за прошлую помощь США, которую он оценил в 500 миллиардов долларов, "привело европейцев в ужас".
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph
Вчера, 13:36
«
"Так действует мафия", - заявил журналисту европейский посол.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов
26 февраля, 01:10
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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