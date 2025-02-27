Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001897901.html
На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу
На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу
Сотрудники пограничной службы Украины задержали 16 мужчин призывного возраста и двух сопровождающих, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:26:00+03:00
2025-02-27T11:26:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/82/1533818242_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_698c1d05013446fabf7d30824d996605.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины задержали 16 мужчин призывного возраста и двух сопровождающих, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает западное региональное управление украинской госпогранслужбы. "Задержаны 16 мужчин призывного возраста Украины, которые намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Вместе с ними также были задержаны двое закарпатцев, причастных к организации переправки… Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полумиле от госграницы, микроавтобус. В нем находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. Также удалось задержать пособника, который на собственном автомобиле сопровождал микроавтобус и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Пытавшиеся бежать в Венгрию мужчины заплатили за "услуги" от 7 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. Общая сумма сделки составляла около 170 тысяч долларов. Задержанным вменяются статьи "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/82/1533818242_125:0:2468:1757_1920x0_80_0_0_171866921e620bf314a65d3720c96940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия
В мире, Украина, Венгрия, Россия
На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу

На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией

© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины задержали 16 мужчин призывного возраста и двух сопровождающих, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает западное региональное управление украинской госпогранслужбы.
"Задержаны 16 мужчин призывного возраста Украины, которые намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Вместе с ними также были задержаны двое закарпатцев, причастных к организации переправки… Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полумиле от госграницы, микроавтобус. В нем находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. Также удалось задержать пособника, который на собственном автомобиле сопровождал микроавтобус и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Пытавшиеся бежать в Венгрию мужчины заплатили за "услуги" от 7 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. Общая сумма сделки составляла около 170 тысяч долларов. Задержанным вменяются статьи "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Украине задержали организаторов схем уклонения от мобилизации
14 ноября 2024, 14:39
 
В миреУкраинаВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала