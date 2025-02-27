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На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу

На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу - РИА Новости, 27.02.2025

На Украине задержали 16 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу

Сотрудники пограничной службы Украины задержали 16 мужчин призывного возраста и двух сопровождающих, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:26:00+03:00

2025-02-27T11:26:00+03:00

2025-02-27T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины задержали 16 мужчин призывного возраста и двух сопровождающих, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает западное региональное управление украинской госпогранслужбы. "Задержаны 16 мужчин призывного возраста Украины, которые намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Вместе с ними также были задержаны двое закарпатцев, причастных к организации переправки… Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полумиле от госграницы, микроавтобус. В нем находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. Также удалось задержать пособника, который на собственном автомобиле сопровождал микроавтобус и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Пытавшиеся бежать в Венгрию мужчины заплатили за "услуги" от 7 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. Общая сумма сделки составляла около 170 тысяч долларов. Задержанным вменяются статьи "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

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