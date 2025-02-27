https://ria.ru/20250227/ukraina-2001835196.html

СМИ назвали единственный шанс Киева противостоять сделке Трампа

СМИ назвали единственный шанс Киева противостоять сделке Трампа - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ назвали единственный шанс Киева противостоять сделке Трампа

В США считают, что единственным шансом Киева противостоять сделке по урегулированию конфликта, предложенной президентом Дональдом Трампом, является мобилизация... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:30:00+03:00

2025-02-27T00:30:00+03:00

2025-02-27T05:52:00+03:00

в мире

украина

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киев

дональд трамп

владимир зеленский

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В США считают, что единственным шансом Киева противостоять сделке по урегулированию конфликта, предложенной президентом Дональдом Трампом, является мобилизация молодежи, в то время как на Украине заявляют, что мобилизация будет ужесточаться, если конфликт продолжится, пишет журнал Economist со ссылкой на американского и украинского чиновников. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. "Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.), страдающие от продолжительной нехватки личного состава, теперь сталкиваются с выраженной угрозой со стороны Дональда Трампа... Высокопоставленный американский чиновник полагает, что единственный шанс Украины бороться с неудачной сделкой Трампа — это мобилизовать молодежь... Если война действительно продолжится... мобилизация Украины должна будет стать еще жестче", — говорится в сообщении.Согласно журналу, западные советники "одержимы" идеей ужесточения мобилизации на Украине, утверждая, что это обеспечит самый быстрый рост боевой мощи. При этом, как пишет Economist, в настоящее время на Украине действует "противоречивая" бронь от мобилизации для некоторых украинцев. "Зеленский пытается усидеть на двух стульях... Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет сохранить страну", — приводит журнал слова неназванного европейского чиновника.Как пишет журнал, украинские чиновники признают, что Киеву придется расширить мобилизацию для продолжения боевых действий. "Ужесточение продолжится... потому что никто не придумал лучшего решения", — приводит слова неназванного украинского чиновника журнал, отметив, что такая перспектива рискует расколоть "и без того истощенную" Украину и спровоцировать еще большее насилие против сотрудников военкоматов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Позднее министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250226/ssha-2001819708.html

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины