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В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад - РИА Новости, 27.02.2025
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17:09 27.02.2025 (обновлено: 17:39 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад - РИА Новости, 27.02.2025
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
Следователи в Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад: в 2012 году житель областного центра до смерти избил свою знакомую, ему предъявлено... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:09:00+03:00
2025-02-27T17:39:00+03:00
происшествия
калининград
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Следователи в Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад: в 2012 году житель областного центра до смерти избил свою знакомую, ему предъявлено обвинение, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУСК. По версии следствия, в марте 2012 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей знакомой, находившейся у него в гостях, не менее двух ударов кулаком в живот. От полученной травмы женщина скончалась на месте. По факту смерти калининградки следственными органами СК России Калининградской области было возбуждено уголовное дело, но длительное время преступление оставалось нераскрытым. "Следственными органами регионального управления СКР установлены обстоятельства гибели 34-летней жительницы Калининграда в 2012 году. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), предъявлено 50-летнему жителю областного центра", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что установление фактических обстоятельств осложнялось совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых доказательств, указывающих на причастность фигуранта к содеянному. Вместе с тем, работа по раскрытию указанного преступления не прекращалась. В результате слаженной работы следователей регионального управления СК и оперативников уголовного розыска удалось получить доказательства в причастности обвиняемого к смерти женщины. Тактика допроса с последовательным предъявлением фигуранту полученных доказательств позволила получить его признательные показания. Мужчина в полном объеме признал вину в совершении указанного преступления, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления", - добавили в пресс-службе. В настоящее время калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20250226/peterburg-2001717574.html
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происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад

СК: житель Калининграда до смерти избил свою знакомую 13 лет назад

© Фото : Калининградский Следком/TelegramДопрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Калининградский Следком/Telegram
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Следователи в Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад: в 2012 году житель областного центра до смерти избил свою знакомую, ему предъявлено обвинение, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, в марте 2012 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей знакомой, находившейся у него в гостях, не менее двух ударов кулаком в живот. От полученной травмы женщина скончалась на месте. По факту смерти калининградки следственными органами СК России Калининградской области было возбуждено уголовное дело, но длительное время преступление оставалось нераскрытым.
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"Следственными органами регионального управления СКР установлены обстоятельства гибели 34-летней жительницы Калининграда в 2012 году. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), предъявлено 50-летнему жителю областного центра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что установление фактических обстоятельств осложнялось совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых доказательств, указывающих на причастность фигуранта к содеянному. Вместе с тем, работа по раскрытию указанного преступления не прекращалась. В результате слаженной работы следователей регионального управления СК и оперативников уголовного розыска удалось получить доказательства в причастности обвиняемого к смерти женщины.
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Тактика допроса с последовательным предъявлением фигуранту полученных доказательств позволила получить его признательные показания. Мужчина в полном объеме признал вину в совершении указанного преступления, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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