В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
СК: житель Калининграда до смерти избил свою знакомую 13 лет назад
© Фото : Калининградский Следком/TelegramДопрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Следователи в Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад: в 2012 году житель областного центра до смерти избил свою знакомую, ему предъявлено обвинение, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, в марте 2012 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей знакомой, находившейся у него в гостях, не менее двух ударов кулаком в живот. От полученной травмы женщина скончалась на месте. По факту смерти калининградки следственными органами СК России Калининградской области было возбуждено уголовное дело, но длительное время преступление оставалось нераскрытым.
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"Следственными органами регионального управления СКР установлены обстоятельства гибели 34-летней жительницы Калининграда в 2012 году. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), предъявлено 50-летнему жителю областного центра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что установление фактических обстоятельств осложнялось совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых доказательств, указывающих на причастность фигуранта к содеянному. Вместе с тем, работа по раскрытию указанного преступления не прекращалась. В результате слаженной работы следователей регионального управления СК и оперативников уголовного розыска удалось получить доказательства в причастности обвиняемого к смерти женщины.
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Тактика допроса с последовательным предъявлением фигуранту полученных доказательств позволила получить его признательные показания. Мужчина в полном объеме признал вину в совершении указанного преступления, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.