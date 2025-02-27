Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 27.02.2025 (обновлено: 14:51 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tusk-2001954412.html
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа
ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:46:00+03:00
2025-02-27T14:51:00+03:00
в мире
польша
дональд трамп
дональд туск
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети X. "ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы", — утверждает он. Накануне Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США и заявил, что союз создали, чтобы обмануть Штаты.
https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html
https://ria.ru/20250227/bolton-2001916413.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд трамп, дональд туск, сша, евросоюз
В мире, Польша, Дональд Трамп, Дональд Туск, США, Евросоюз
Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа

Премьер Польши Туск раскритиковал заявление Трампа о цели создания ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети X.

"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы", — утверждает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе
08:34
Накануне Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.

Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США и заявил, что союз создали, чтобы обмануть Штаты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России
12:34
 
В миреПольшаДональд ТрампДональд ТускСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала