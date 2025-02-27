https://ria.ru/20250227/tusk-2001954412.html

Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа

Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа - РИА Новости, 27.02.2025

Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа

ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:51:00+03:00

в мире

польша

дональд трамп

дональд туск

сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети X. "ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы", — утверждает он. Накануне Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США и заявил, что союз создали, чтобы обмануть Штаты.

https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html

https://ria.ru/20250227/bolton-2001916413.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд трамп, дональд туск, сша, евросоюз