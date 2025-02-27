Премьер Польши резко отреагировал на заявление Трампа
Премьер Польши Туск раскритиковал заявление Трампа о цели создания ЕС
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети X.
"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы", — утверждает он.
"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими странами, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы", — утверждает он.
Накануне Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США и заявил, что союз создали, чтобы обмануть Штаты.
Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США и заявил, что союз создали, чтобы обмануть Штаты.