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Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта - РИА Новости, 27.02.2025
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:49:00+03:00
2025-02-27T19:49:00+03:00
2025-02-27T19:51:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг у нее прошла встреча с Эрдоганом. "Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время", - сказала Матвиенко журналистам. По ее словам, турецкая сторона готова оказывать активное содействие для разрешения украинского кризиса.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ, Россия, Украина
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта
Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для диалога о мире на Украине