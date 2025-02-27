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Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 27.02.2025 (обновлено: 19:51 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002051641.html
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта - РИА Новости, 27.02.2025
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:49:00+03:00
2025-02-27T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
валентина матвиенко
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг у нее прошла встреча с Эрдоганом. "Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время", - сказала Матвиенко журналистам. По ее словам, турецкая сторона готова оказывать активное содействие для разрешения украинского кризиса.
https://ria.ru/20250227/matvienko-2002034792.html
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в мире, турция, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ, Россия, Украина
Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта

Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для диалога о мире на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг у нее прошла встреча с Эрдоганом.
"Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, турецкая сторона готова оказывать активное содействие для разрешения украинского кризиса.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияВалентина МатвиенкоРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Федерации РФРоссияУкраина
 
 
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