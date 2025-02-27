https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002051641.html

Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта

Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта - РИА Новости, 27.02.2025

Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:49:00+03:00

2025-02-27T19:49:00+03:00

2025-02-27T19:51:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта, сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг у нее прошла встреча с Эрдоганом. "Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время", - сказала Матвиенко журналистам. По ее словам, турецкая сторона готова оказывать активное содействие для разрешения украинского кризиса.

https://ria.ru/20250227/matvienko-2002034792.html

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