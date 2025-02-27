https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002007702.html

В Турции опровергли информацию о готовности к отправке сил на Украину

В Турции опровергли информацию о готовности к отправке сил на Украину - РИА Новости, 27.02.2025

В Турции опровергли информацию о готовности к отправке сил на Украину

Администрация президента Турции не располагает информацией идее отправки турецких военных на Украину, выражалась готовность к дипломатическому посредничеству в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:34:00+03:00

2025-02-27T17:34:00+03:00

2025-02-27T17:40:00+03:00

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции не располагает информацией идее отправки турецких военных на Украину, выражалась готовность к дипломатическому посредничеству в урегулировании конфликта, а не к отправке войск на Украину, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации президента Турции.Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передавало агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским. При этом агентство со ссылкой на источники отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию."Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было", - заявили в администрации, добавив, что на высшем уровне выражалась "исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям" по урегулированию конфликта на Украине."Полагайтесь на официальные заявления", - заявили корреспонденту агентства в администрации президента Турции по телефону.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250227/ukraina-2001851565.html

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001832296.html

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001830974.html

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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров