В Турции опровергли информацию о готовности к отправке сил на Украину
Офис Эрдогана опроверг сообщение о готовности отправить силы на Украину
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции не располагает информацией идее отправки турецких военных на Украину, выражалась готовность к дипломатическому посредничеству в урегулировании конфликта, а не к отправке войск на Украину, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации президента Турции.
Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передавало агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским. При этом агентство со ссылкой на источники отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.
"Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было", - заявили в администрации, добавив, что на высшем уровне выражалась "исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям" по урегулированию конфликта на Украине.
"Полагайтесь на официальные заявления", - заявили корреспонденту агентства в администрации президента Турции по телефону.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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