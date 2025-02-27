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Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане

Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане - РИА Новости, 27.02.2025

Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане

Научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:41:00+03:00

2025-02-27T21:41:00+03:00

2025-02-27T21:41:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

рустам минниханов

антон алиханов

роснано

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Соглашение о взаимодействии по созданию центра подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и управляющий директор по развитию активов управляющей компании "Роснано" Дмитрий Тарасов. Подписание состоялось в рамках заседания координационного совета по промышленности по вопросам развития производства автокомпонентов. "Центр будет создан на базе технопарка "Идея" в Казани. Он займется разработкой и постановкой на производство изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении. Еще одним направлением деятельности центра станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме. В ходе заседания координационного совета глава Татарстана отметил, что на долю автомобилестроения приходится порядка 10% промышленного производства республики. По его словам, вокруг автогиганта "КАМАЗ" было сформировано производство автокомпонентов: шин, колесных дисков. Для дальнейшего развития автокомпонентной индустрии в Татарстане создана инфраструктура промышленных парков. Например, в Камском индустриальном парке "Мастер" действуют 280 резидентов, выручка составляет 202 миллиарда рублей. Изделия для автопрома изготавливают также в технополисе "Химград", ОЭЗ "Алабуга". В республике с нуля созданы три крупных автомобилестроительных предприятия: "Соллерс" (легкие коммерческие грузовики, собственные дизельные двигатели), "AURUS", "РариТЭК" (газомоторные автобусы). Минниханов сообщил, что сегодня в Татарстане работают 360 производителей автокомпонентов. "Важно, что у нас производится практически полный ряд комплектующих для высокой локализации производства. Крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия поставляют сырье для производителей комплектующих", - отметил он.

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, рустам минниханов, антон алиханов, роснано, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан)