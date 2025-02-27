https://ria.ru/20250227/tsentr-2002065561.html
Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане
Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане - РИА Новости, 27.02.2025
Центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане
Научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:41:00+03:00
2025-02-27T21:41:00+03:00
2025-02-27T21:41:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
рустам минниханов
антон алиханов
роснано
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/04/1493580446_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_0b45370c35b1926de0984be4e4a8c693.jpg
КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Соглашение о взаимодействии по созданию центра подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и управляющий директор по развитию активов управляющей компании "Роснано" Дмитрий Тарасов. Подписание состоялось в рамках заседания координационного совета по промышленности по вопросам развития производства автокомпонентов. "Центр будет создан на базе технопарка "Идея" в Казани. Он займется разработкой и постановкой на производство изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении. Еще одним направлением деятельности центра станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме. В ходе заседания координационного совета глава Татарстана отметил, что на долю автомобилестроения приходится порядка 10% промышленного производства республики. По его словам, вокруг автогиганта "КАМАЗ" было сформировано производство автокомпонентов: шин, колесных дисков. Для дальнейшего развития автокомпонентной индустрии в Татарстане создана инфраструктура промышленных парков. Например, в Камском индустриальном парке "Мастер" действуют 280 резидентов, выручка составляет 202 миллиарда рублей. Изделия для автопрома изготавливают также в технополисе "Химград", ОЭЗ "Алабуга". В республике с нуля созданы три крупных автомобилестроительных предприятия: "Соллерс" (легкие коммерческие грузовики, собственные дизельные двигатели), "AURUS", "РариТЭК" (газомоторные автобусы). Минниханов сообщил, что сегодня в Татарстане работают 360 производителей автокомпонентов. "Важно, что у нас производится практически полный ряд комплектующих для высокой локализации производства. Крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия поставляют сырье для производителей комплектующих", - отметил он.
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/04/1493580446_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_0e18403fa6d0e851b449e3873650c98f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, рустам минниханов, антон алиханов, роснано, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Рустам Минниханов, Антон Алиханов, Роснано, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы создадут в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.
Соглашение о взаимодействии по созданию центра подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и управляющий директор по развитию активов управляющей компании "Роснано" Дмитрий Тарасов. Подписание состоялось в рамках заседания координационного совета по промышленности по вопросам развития производства автокомпонентов.
"Центр будет создан на базе технопарка "Идея" в Казани. Он займется разработкой и постановкой на производство изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении.
Еще одним направлением деятельности центра станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме.
В ходе заседания координационного совета глава Татарстана отметил, что на долю автомобилестроения приходится порядка 10% промышленного производства республики. По его словам, вокруг автогиганта "КАМАЗ" было сформировано производство автокомпонентов: шин, колесных дисков.
Для дальнейшего развития автокомпонентной индустрии в Татарстане создана инфраструктура промышленных парков. Например, в Камском индустриальном парке "Мастер" действуют 280 резидентов, выручка составляет 202 миллиарда рублей. Изделия для автопрома изготавливают также в технополисе "Химград", ОЭЗ "Алабуга". В республике с нуля созданы три крупных автомобилестроительных предприятия: "Соллерс" (легкие коммерческие грузовики, собственные дизельные двигатели), "AURUS", "РариТЭК" (газомоторные автобусы).
Минниханов сообщил, что сегодня в Татарстане работают 360 производителей автокомпонентов. "Важно, что у нас производится практически полный ряд комплектующих для высокой локализации производства. Крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия поставляют сырье для производителей комплектующих", - отметил он.