https://ria.ru/20250227/tramp-2002072430.html

Трамп прокомментировал сообщения о возвращении братьев Тейт в США

Трамп прокомментировал сообщения о возвращении братьев Тейт в США - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп прокомментировал сообщения о возвращении братьев Тейт в США

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что находится не в курсе касательно сообщений о том, что братья Эндрю и Тристан Тейт, которых обвиняли в торговле... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:00:00+03:00

2025-02-27T23:00:00+03:00

2025-02-27T23:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что находится не в курсе касательно сообщений о том, что братья Эндрю и Тристан Тейт, которых обвиняли в торговле людьми в Румынии, вернулись в США. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд. "Я просто ничего об этом не знаю. Мы проверим это", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о прибытии братьев в США. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США. По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.

https://ria.ru/20250211/teyt-1998620864.html

https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994362013.html

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в мире, сша, румыния, флорида, дональд трамп