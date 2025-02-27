Администрация Трампа отменила ежегодную встречу комитета по вакцинам
Bloomberg: администрация Трампа отменила встречу комитета по вакцинам FDA
© AP Photo / Francisco SecoМедсестра подготавливает шприц с вакциной
© AP Photo / Francisco Seco
Медсестра подготавливает шприц с вакциной. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила ежегодную встречу комитета по вакцинам управления по санитарному надзору (FDA), которая напрямую влияет на то, будут ли Соединенные Штаты обеспечены достаточным количеством прививок к следующему сезону гриппа, передает агентство Блумберг.
Каждый год консультанты FDA встречаются, чтобы решить, какие штаммы гриппа следует включить в грядущую вакцинацию. Отмечается, что время проведения встречи имеет решающее значение из-за длительности производства вакцин. После выбора производителям требуется около шести месяцев для производства большого количества вакцины. Любая значительная задержка в этом процессе может означать, что вакцина не будет готова к следующему сезону гриппа.
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"Администрация Трампа отменила предстоящее заседание консультативного комитета по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, что может осложнить усилия по производству прививок от гриппа к предстоящему сезону", - пишет агентство.
По словам одного из приглашенных на встречу, которая должна была состояться 13 марта, профессора Пола Оффита, никто из потенциальных участников конференции не знал о принятом решении. Оффит также не может сказать, состоится ли встреча позднее.
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