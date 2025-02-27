https://ria.ru/20250227/telefon-2001853551.html

Опрос показал, как долго россияне говорят с родственниками по телефону

Опрос показал, как долго россияне говорят с родственниками по телефону - РИА Новости, 27.02.2025

Опрос показал, как долго россияне говорят с родственниками по телефону

Разговор по телефону с родственниками почти у 60% россиян длится не больше 10 минут, а у каждого третьего - от 10 до 30 минут, посчитали аналитики медиахолдинга РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:38:00+03:00

2025-02-27T06:38:00+03:00

2025-02-27T06:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разговор по телефону с родственниками почти у 60% россиян длится не больше 10 минут, а у каждого третьего - от 10 до 30 минут, посчитали аналитики медиахолдинга Rambler&Co и виртуального мобильного оператора "СберМобайл". "В большинстве случаев телефонный звонок близким длится не более 10 минут – об этом заявили 57% опрошенных. Это подтверждают и аналитики "СберМобайла": средний разговор мужчин длится 2 минуты, а женщин – 2,5 минуты. И у тех, и у других входящие разговоры длятся дольше, чем исходящие. Также опрос показал, что от 10 до 30 минут обычно общаются по телефону 29% опрошенных, от 30 до 60 минут – 9%, а более часа – только 5%", - говорится в исследовании компаний. На ресурсах Rambler&Co с 13 по 20 февраля было опрошено 39 265 интернет-пользователей со всей России в возрасте от 18 лет. А исследование аналитиков "СберМобайла" было проведено в период с 1 января по 20 февраля по данным звонков пользователей оператора из всех регионов РФ. Чуть больше 40% респондентов рассказали, что звонят родственникам ежедневно, каждый третий - один и более раз в неделю, а четверть - не чаще нескольких раз в месяц. Респонденты также признались, что с друзьями они созваниваются реже: каждый второй - несколько раз в месяц, около 40% - от одного до нескольких раз в неделю, и только 11% - каждый день. По данным аналитиков, женщины тратят на разговоры больше времени, чем мужчины - 150 минут в месяц против 108 минут. Длительность разговора увеличивается с возрастом. Так, у пользователей в возрасте от 18 до 25 лет телефонный звонок длится в среднем около 2 минут, а суммарно за месяц набирается 72 минуты. В возрастной группе от 60 лет средний звонок длится около 3 минут, а суммарно за месяц их длительность составляет в среднем 159 минут. Каждый второй россиянин хотел бы чаще созваниваться с близкими - однако этому мешает занятость, разница в часовых поясах, отсутствие общих тем для разговоров или напряженные отношения. "Наиболее предпочтительный способ связи для россиян – звонки по сотовой связи, этот вариант как наиболее привычный и удобный выбрали 45% респондентов. На втором месте по популярности – переписка в мессенджерах (26%), а на третьем – аудиозвонки в мессенджерах (15%). Менее комфортными способами связи оказались видеозвонки (этот вариант ответа выбрали 8% респондентов) и смс-сообщения (6%)", - сказано в исследовании.

https://ria.ru/20250219/chat-2000204251.html

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общество, технологии, россия