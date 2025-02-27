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МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 27.02.2025
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью
Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование США к Индии разгрузить российские танкеры с нефтью.Ранее заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн сообщил журналистам, что США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля. Его слова привело агентство Рейтер."Россия категорически не приемлет односторонние меры давления, в том числе в энергетическом секторе", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что за санкционной политикой Запада стоит лишь неоколониальное стремление обеспечить экономическое преимущество, сделать это неконкурентным способом и вытеснить других игроков с мировых энергорынков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, санкции, мария захарова, индия
Россия, США, В мире, Санкции, Мария Захарова, Индия
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью
Захарова назвала требование США разгрузить танкеры с нефтью из РФ неприемлемым