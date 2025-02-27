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МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 27.02.2025
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15:10 27.02.2025 (обновлено: 15:26 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tankery-2001961844.html
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 27.02.2025
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью
Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:26:00+03:00
россия
сша
в мире
санкции
мария захарова
индия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование США к Индии разгрузить российские танкеры с нефтью.Ранее заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн сообщил журналистам, что США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля. Его слова привело агентство Рейтер."Россия категорически не приемлет односторонние меры давления, в том числе в энергетическом секторе", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что за санкционной политикой Запада стоит лишь неоколониальное стремление обеспечить экономическое преимущество, сделать это неконкурентным способом и вытеснить других игроков с мировых энергорынков.
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россия, сша, в мире, санкции, мария захарова, индия
Россия, США, В мире, Санкции, Мария Захарова, Индия
МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью

Захарова назвала требование США разгрузить танкеры с нефтью из РФ неприемлемым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование США к Индии разгрузить российские танкеры с нефтью.
Ранее заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн сообщил журналистам, что США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля. Его слова привело агентство Рейтер.
"Россия категорически не приемлет односторонние меры давления, в том числе в энергетическом секторе", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что за санкционной политикой Запада стоит лишь неоколониальное стремление обеспечить экономическое преимущество, сделать это неконкурентным способом и вытеснить других игроков с мировых энергорынков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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