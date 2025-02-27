https://ria.ru/20250227/tankery-2001961844.html

МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью

МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 27.02.2025

МИД прокомментировал требование США насчет танкеров с российской нефтью

Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:10:00+03:00

2025-02-27T15:10:00+03:00

2025-02-27T15:26:00+03:00

россия

сша

в мире

санкции

мария захарова

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия категорически не приемлет односторонние меры давления в энергетическом секторе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование США к Индии разгрузить российские танкеры с нефтью.Ранее заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн сообщил журналистам, что США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля. Его слова привело агентство Рейтер."Россия категорически не приемлет односторонние меры давления, в том числе в энергетическом секторе", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что за санкционной политикой Запада стоит лишь неоколониальное стремление обеспечить экономическое преимущество, сделать это неконкурентным способом и вытеснить других игроков с мировых энергорынков.

https://ria.ru/20250221/flot-2000677709.html

россия

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, санкции, мария захарова, индия